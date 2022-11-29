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【中概股｜業績】寶尊電商第三季經整純利虧轉盈

股市 21:03 2022/11/29

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寶尊電商 （09991） （美：BZUN）公布第三季業績，截至9月底止第三季，淨虧損1.69億元人民幣（人民幣，下同），較去年同期虧損2.93億元有所改善；收入17.41億元，按年減少8.3%；非公認會計準則純利1690萬元，去年同期則錄得虧損8430萬元。

集團第三季交易總額（GMV，包括增值稅及不包括運費、附加費及其他稅項、退回貨品價值及尚未結算的購買訂金）為186.32億元，按年增加15.9%。當中，經銷GMV為5.59億元，按年減少28.8%；非經銷GMV為180.73億元，按年增加18.2%；非天貓交易平台及渠道產生的GMV佔季度總GMV約31.1%，而去年同期則為34%。截至9月底，集團線上店舖運營合作夥伴數量達362家，較上季度多7家。

寶尊主席兼首席執行官仇文彬表示，集團將繼續按章推進中期戰略佈局和落地，不斷積極開拓目標市場。近期寶尊品牌管理業務線的開啟，以及收購GAP大中華區，正有力推動其朝着技術驅動型、全渠道商業運營商的目標加速邁進。

寶尊首席財務官Arthur Yu表示，相信穩定的現金儲備是集團未來可持續增長的堅實後盾。同時，集團於今年11月1日完成了港交所及美國納斯達克的雙重主要上市，這亦是其在資本市場的一個里程碑，將為其股東提供了更多的靈活性。

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記者：張巧怡

寶尊電商（美：BZUN） 寶尊電商—SW（09991） 業績公布 中國概念股 港股

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