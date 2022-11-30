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【HSBC滙豐】滙豐788億港元售加拿大業務、料稅前賺57億美元　開市升2.5%

股市 09:27 2022/11/30

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【HSBC滙豐】滙豐同意售加拿大業務予加拿大皇家銀行　涉資101億美元　料產生57億美元稅前利潤

HSBC滙豐 （00005） 宣布，同意以135億加元（101億美元或788億港元）現金出售加拿大業務予加拿大皇家銀行（RBC Royal Bank）。此外，RBC將悉數收購由加拿大滙豐發行並由滙豐持有之優先股及未償還後償債務，作價分別約11億和10億加元。

滙豐預期，待監管機構和政府批准後，交易將於 2023 年底完成，預計今次出售將為滙豐帶來約57億美元除稅前利潤，當中包括回收大約6億美元貨幣換算儲備虧損。

董事會將積極考慮通過派發一次性股息及／或股份回購，將交易創造的額外富餘資本適量退還股東。分派料於2024年初以後進行。

滙豐周三（30日）開市升2.5%，暫報47.4元。

滙豐：CET1料升1.3百分點

滙豐指，交易完成時，估計出售加拿大滙豐將減少集團按英國監管規例計算的風險加權資產（RWA）最多達310億美元。今年9月底，滙豐的綜合普通股權一級（CET1）比率為13.4%。除稅前利潤加上RWA減少的影響，估計將令綜合CET1比率較現行資本計劃高出約130個基點。

滙豐表示，不計是項交易的利潤，續以自明年起平均有形股本回報至少達到12%為目標，而完成出售後，將維持此目標不變。滙豐明年及後年股息方針不變，目標派息比率仍為50%。

加拿大滙豐有逾130家分行及78萬個零售及工商客戶，截至去年底，客戶貸款結欠為542億美元，客戶存款結餘581億美元。加拿大滙豐去年除稅前利潤7.6億美元，按年增1.5倍。

滙豐行政總裁祈耀年表示，對加拿大業務進行深入檢討後，決定將之出售，當中評估了該行在加拿大的相對市場地位，以及其在滙豐業務組合的策略適配，結論是出售該業務可帶來重大的價值提升。他又指，完成這項交易將會釋放額外資本，供投資於滙豐的核心業務增長，以及回饋股東。

【石Sir一周前瞻及異動股】友邦保險、中國神華、永利澳門

相關文章：

【HSBC滙豐】滙豐探討出售加拿大業務、料估值達550億元　股價現升6%

【HSBC滙豐】滙豐同意出售俄羅斯業務　俄羅斯副財長曾揚言阻外資銀行賣產

編輯：胡學能

 

港股 加拿大 滙豐控股（00005）

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