【HSBC滙豐】滙豐售加拿大業務　料產生57億美元稅前利潤　考慮2024年適量派息、回購等退還股東

HSBC滙豐 （00005） 宣布，同意以 135 億加元（101 億美元）現金出售加拿大業務予加拿大皇家銀行（RBC），待監管機構和政府批准後，預期交易將於 2023 年底完成。預計今次出售將導致滙豐產生約 57 億美元除稅前利潤，當中包括回收大約6億美元貨幣換算儲備虧損。

滙豐董事會將積極考慮有機增長和投資的機會，並通過派發一次性股息及／或股份回購（於現時任何股份回購計劃以外），將交易創造的額外富餘資本適量退還股東。交易完成後，與其相關的任何分派現時估計將於 2024 年初以後進行。

祈耀年：出售加拿大業務可帶來重大價值提升

滙豐行政總裁祈耀年表示，對加拿大業務進行深入檢討後，決定將之出售，當中評估了該行在加拿大的相對市場地位，以及其在滙豐業務組合的策略適配，結論是出售該業務可帶來重大的價值提升。他又指，完成這項交易將會釋放額外資本，供投資於滙豐的核心業務增長，以及回饋股東。

據滙豐公告，RBC除了會以135億加元現金收購加拿大滙豐的 100%已發行普通股外，亦將悉數收購由加拿大滙豐發行並由滙豐集團持有之優先股及未償還後償債務，作價分別約 11 億加元（8 億美元）和 10 億加元（7 億美元）。滙豐估計，今次出售所得的除稅前利潤，會通過將加拿大滙豐的業績綜合計入該公司財務報表（於2022年6月30日資產淨值參考日期至交易完成期間），以及於交易完成時確認餘下利潤兩種方式合併確認。交易完成時確認的利潤將毋須課稅。

不包括出售利潤 未來兩年目標派息比率仍為50%

在出售利潤及減除加拿大滙豐風險加權資產的影響下，滙豐集團的普通股權一級（CET1）比率，將較現行資本計劃高出約130個基點。滙豐續以自明年起平均有形股本回報至少達到 12%為目標（不計是項交易的利潤）。完成出售後，將維持此目標不變。滙豐於 2023 及 2024 年的股息方針維持不變，目標派息比率仍為 50%（不包括出售利潤），並重申會繼續現行政策，適當地分派富餘資本。

截至去年底，加拿大滙豐的資產總值為946億美元，其中包括542億美元客戶貸款結欠， 而加拿大滙豐的資產淨值則為54億美元。其亦擁有581億美元客戶存款結餘。2021財政年度，加拿大滙豐除稅前利潤7.6億美元，按年增1.5倍。

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編輯：胡學能