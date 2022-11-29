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【券商點睇】料明年訂閱化轉型下付費率升 國信證券上調金山軟件至「買入」

股樓投資 19:57 2022/11/29

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國信證券表示，金山軟件（03888）今年三季度訂閱3個月以上的長周期會員比例，首次超過訂閱3個月以內的會員。該行指公司的辦公業務仍是接下來的核心驅動力，在持續推進訂閱化轉型下，明年改善會員體系預計將提升付費率，但停止廣告業務在短期對收入有小幅影響，遊戲業務則受到版號不確定性影響。金山軟件周二（29日）收市報23.6元，升4.4%。

 

 

【青姐話】波幅見好收 後患在裂口

 

該行上調金山軟件評級至「買入」，預計2022至2024年收入分別為75.53億、92.5億及112.87億元；同時由於計提減值撥備，將同期歸母淨利潤預測調整為-54.6億、5.19億及13.37億元，予合理股價區間由30.8至33.4港元，較當前股價有36%至48%上漲空間。

 

【延伸閱讀】第4季部署：摩通指中資股現屆吸納時機 另推薦10隻高息股，請按【見下頁

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另外在今年信創推進節奏放緩下，機構業務仍能取得增長，其中金山數字辦公平台在政企客戶的滲透率持續提升。公司將持續推進訂閱化轉型，將原有的授權客戶轉化為訂閱客戶；WPS已亦於10月面向黨政機關用戶發佈公文版，持續深耕公文場景。

 

 

【溫股知新】回調如期展開 短期前景未改

 

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撰文：鄭昊彤

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