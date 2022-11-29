【新股IPO】360數科3660首日掛牌升3.44% 一手帳面收賺86元

內地信貸科技平台360數科（03660）周二（29日）掛牌，開市報50.6元，最高曾見51.95元，低見50元，收市報51.75元，較招股價升3.44%；全日成交28.42萬股，涉資1449.35萬元；以每手50股計，一手帳面賺86元。

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360數科成立於2016年，為內地信貸科技平台，提供全方位科技服務。是次來港作第二上市，合共發售554萬股，公開發售部份錄得近1.5倍超額認購，一手中籤率70%，該股以50.03元定價，較招股最高價88.8元低43.7%。花旗及中金為聯席保薦人。

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集資所得主要用作進行研發以增強技術和信用評估能力，以及用作進一步滲透信貸科技行業和擴大用戶群體等。

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記者：張以正