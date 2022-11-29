海外回流客月花35000元　租九肚山玖瓏山三房套戶

有海外回流客月花35,000元，承租九肚山玖瓏山的高層三房套單位。中原地產陳韻兒說，玖瓏山日瓏閣2座高層G室，實用面積990平方呎，三房套房間隔，月租放盤時開價約38,000元，議價後以35,000元租出，平均實用呎租35.4元。

代理透露，新租客為海外回流客，近年需回港工作，見屋苑環境舒適，單位租金合理即租入單位自住。

據了解，業主於2016年以約1,563萬元購入單位，以月租35,000元計，現享約2.7厘租金回報。

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