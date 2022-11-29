【鏡粉注意】麥當勞聯乘MIRROR宣傳麥炸雞 推Baby MIRROR限量版主題包裝盒 即睇內文絕密宣傳拍攝花絮

去年麥當勞與MIRROR全員合作推廣美食掀起全城熱潮，本年度麥當勞再下一城，麥麥找來鏡仔合作，再度攜手合作推廣金黃香脆、Juicy和肉質嫩滑的麥炸雞！麥當勞今日為粉絲送上驚喜，首度曝光MIRROR宣傳拍攝花絮及Baby MIRROR限量版主題包裝盒，為即將於12月初登場的一連串慶祝活動揭開序幕。屆時各位粉絲可以盡情感受MIRROR「味」力，兼品嚐「脆」爆滋味。

【青姐話】波幅見好收 後患在裂口

是次麥當勞更為MIRROR特別設計了Baby MIRROR卡通服飾，讓12子可於拍攝宣傳片時穿著。 Cute版人仔配上既可愛又富代表性的麥當勞代表圖案，特別有親切感，令型格的MIRROR增添一份 可愛「脆」緻感覺。相信各位粉絲看到MIRROR排排坐品嚐麥炸雞的脆嫩多汁滋味，必定急不及待參與這場年末派對，齊齊與Party最佳美食麥炸雞一起以Juicy滋味打響頭炮，迎接聖誕佳節的來臨。

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立即搶先看MIRROR X 麥當勞的拍攝花絮相片，全城Let’s share麥炸雞熱潮即將啟動！

麥當勞 X MIRROR拍攝花絮相片：

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責任編輯：嚴浩文