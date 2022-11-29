【大家樂341】星展：定位良好獲市場份額 大家樂績後升6.6%

恒指周二（29日）向好大幅升906點，收報 18204點 ，大家樂集團（ 00341）績後同日造好，收市報 11.96元，升幅6.6%。星展預計其 下半財年業務將維持輕微波動，但香港整體經濟呈逐步改善趨勢。該行 予大家樂「買入」評級，分別下調2022至2023財年盈利預測92%和21%，予其目標價15.3港元。

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該行指，大家樂核心市場營運仍面對挑戰，主要因經濟及疫情等因素。 但香港旅遊及餐飲限制已逐步恢復，公司中期也對發展大灣區業務保持信心。而 公司截至9月底止中期核心盈利跌16.5%，大致符合預期，該行認為其正在疫情中復甦、定位良好並獲取市場份額，以及將持續擴展內地市場。





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該行認為，除香港銷售逐步復甦外，經營利潤率復甦亦成公司股價動力。該行提到，大家樂員工成本於過去數年一直增長，加上銷售下降造成利潤壓力。不過基於成本架構精簡，相信最壞情況已過去，並樂見未來租務成本減省及效率提升等操作。

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撰文：鄭昊彤