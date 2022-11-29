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【大家樂341】星展：定位良好獲市場份額 大家樂績後升6.6%

股樓投資 19:08 2022/11/29

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恒指周二（29日）向好大幅升906點，收報18204點，大家樂集團（00341）績後同日造好，收市報11.96元，升幅6.6%。星展預計其下半財年業務將維持輕微波動，但香港整體經濟呈逐步改善趨勢。該行予大家樂「買入」評級，分別下調2022至2023財年盈利預測92%和21%，予其目標價15.3港元。

 

 

【青姐話】波幅見好收 後患在裂口

 

該行指，大家樂核心市場營運仍面對挑戰，主要因經濟及疫情等因素。但香港旅遊及餐飲限制已逐步恢復，公司中期也對發展大灣區業務保持信心。而公司截至9月底止中期核心盈利跌16.5%，大致符合預期，該行認為其正在疫情中復甦、定位良好並獲取市場份額，以及將持續擴展內地市場。


 

【延伸閱讀】大行點睇：遭標普下調信貸評級 展望「負面」 碧桂園流動性續惡化，請按【見下頁

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該行認為，除香港銷售逐步復甦外，經營利潤率復甦亦成公司股價動力。該行提到，大家樂員工成本於過去數年一直增長，加上銷售下降造成利潤壓力。不過基於成本架構精簡，相信最壞情況已過去，並樂見未來租務成本減省及效率提升等操作。

 

 

【溫股知新】回調如期展開 短期前景未改

 

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撰文：鄭昊彤

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大家樂（00341） 大行報告 港股

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