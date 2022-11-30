  • 23°C
香港時間 : 20221130日 (週三) 06:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜內衣股】維珍妮半年多賺23%派8.5仙　料下半年訂單轉弱壓力較大

股市 06:20 2022/11/30

分享：

分享：

【業績｜內衣股】維珍妮半年多賺23%派8.5港仙、料下半年訂單轉弱壓力較大

維珍妮 （02199） 公布中期業績，截至9月底止半年，純利錄得3.13億元，按年升23.1%；息稅折舊及攤銷前利潤（EBITDA）錄得8.11億元，按年升24.6%；收入錄得46.13億元，按年升13.1%，派中期息8.5仙。

維珍妮指，受惠於早前歐美及部分亞洲市場復甦，國內市場消費場景多元化發展，集團上半年錄得歷來最佳業務表現。按產品劃分，貼身內衣收入按年上升5.5%至24.64億元，佔集團總收入53.4%；運動產品收入按年上升43.2%至14.84億元，佔集團總收入32.2%；消費電子配件收入按年上升11%至2.58億元，佔集團總收入5.6%。

料下半年市場壓力會較大

集團預料，下單明顯趨向保守，業務將面臨短期挑戰，而此等挑戰料將延續至明年4至6月。集團預期，貼身內衣下半年歐美品牌夥伴訂單轉弱，日本主要品牌夥伴則持續保持增長勢頭，以致板塊整體的收入預期錄得小幅雙位數按年下降，全年則輕微下跌。運動產品方面，主要運動品牌夥伴下單趨於保守，下半年訂單勢頭與預期出現較大落差，下半財年的收入料按年小幅雙位數下降，全年維持小幅雙位數增長。

相關文章：

記者：張巧怡

業績公布 港股 維珍妮（02199）

下一篇文章

【美股收市】道指微升3點 納指跌0.6% 蘋果股價跌2%（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【世界盃賽果】英美攜手出綫　荷蘭塞內加爾勝出　今晚必睇阿根廷背水一戰　一文看清世界盃賽果
【世界盃賽果】英美攜手出綫　荷蘭塞內加爾勝出　今晚必睇阿根廷背水一戰　一文看清世界盃賽果
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港3%B站績優炒升　夜期收市跌57點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港3%B站績優炒升　夜期收市跌57點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】結算前夕夜期收市升203點　美股時段好友力拓升勢（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】結算前夕夜期收市升203點　美股時段好友力拓升勢（不斷更新）
【美股收市】道指微升3點 納指跌0.6% 蘋果股價跌2%（不斷更新）
【美股收市】道指微升3點 納指跌0.6% 蘋果股價跌2%（不斷更新）
【內地疫情】國務院：加快80歲以上人群疫苗接種率　封控快封快解、應解盡解（不斷更新）
【內地疫情】國務院：加快80歲以上人群疫苗接種率　封控快封快解、應解盡解（不斷更新）
【加密寒冬】香港加密交易所AAX傳倒閉　網傳合夥人捲款、副總裁：品牌已不再存在
【加密寒冬】香港加密交易所AAX傳倒閉　網傳合夥人捲款、副總裁：品牌已不再存在
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款