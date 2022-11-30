【業績｜內衣股】維珍妮半年多賺23%派8.5仙　料下半年訂單轉弱壓力較大

▲ 【業績｜內衣股】維珍妮半年多賺23%派8.5港仙、料下半年訂單轉弱壓力較大

維珍妮 （02199） 公布中期業績，截至9月底止半年，純利錄得3.13億元，按年升23.1%；息稅折舊及攤銷前利潤（EBITDA）錄得8.11億元，按年升24.6%；收入錄得46.13億元，按年升13.1%，派中期息8.5仙。

維珍妮指，受惠於早前歐美及部分亞洲市場復甦，國內市場消費場景多元化發展，集團上半年錄得歷來最佳業務表現。按產品劃分，貼身內衣收入按年上升5.5%至24.64億元，佔集團總收入53.4%；運動產品收入按年上升43.2%至14.84億元，佔集團總收入32.2%；消費電子配件收入按年上升11%至2.58億元，佔集團總收入5.6%。

料下半年市場壓力會較大

集團預料，下單明顯趨向保守，業務將面臨短期挑戰，而此等挑戰料將延續至明年4至6月。集團預期，貼身內衣下半年歐美品牌夥伴訂單轉弱，日本主要品牌夥伴則持續保持增長勢頭，以致板塊整體的收入預期錄得小幅雙位數按年下降，全年則輕微下跌。運動產品方面，主要運動品牌夥伴下單趨於保守，下半年訂單勢頭與預期出現較大落差，下半財年的收入料按年小幅雙位數下降，全年維持小幅雙位數增長。

相關文章：

記者：張巧怡