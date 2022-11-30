  • 25°C
香港時間 : 20221130日 (週三) 09:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Tesla概念股】力勁科技低開近半成　上半財年少賺16.3%　中期息減派33.3%至4仙

股市 09:29 2022/11/30

分享：

分享：

【Tesla概念股】力勁科技上半財年少賺16.3%　中期息減派33.3%至4仙（網頁截圖）

Tesla概念股力勁科技 （00558） 公布截至9月底中期業績，期內營收28.60億元，按年增3.1%；純利2.71億元，按年跌16.3%；每股賺19.7仙，派中期息4仙，按年跌33.3%。

力勁科技低開近4.9%，報8.05元。

力勁科技中國市場收入23.95億元，按年增7.5%，但海外收入4.65億元，按年跌14.6%。若按業務分部，期內壓鑄機收入約20.95億元，按年跌9.5%；注塑機收入6.60億元，按年跌16%。力勁科技上半財年毛利率為27.5%，按年下滑1.5%，原因是原材料價格處於高位，以及注塑機產能利用率不足。

內地新能源汽車發展推動壓鑄機需求 

力勁科技稱，內地新能源汽車高速發展推動壓鑄機的需求，但受到環球經濟影響導致中國出口下滑，以及內地疫情反復導致消費持續疲弱，注塑機市場需求明顯端下滑、市場競爭激烈，此外，全球通脹嚴重抑制經濟復蘇，主要經濟體對工業設備的需求明顯下滑。

力勁科技表示，會持續對新廠房，新設備和研發人員加大投入力度，也正在積極擴大部署海外市場，在東南亞、歐洲、美洲建立新團隊開拓市場。

【石Sir一周前瞻及異動股】友邦保險、中國神華、永利澳門

相關文章：

【Tesla概念股】力勁科技績後股價大插兩成　疑受累Tesla裁員消息　去年純利增82%

【配股潮】力勁科技折讓9%配股淨籌5.6億元　股價跌逾1%

編輯：李哲毅

港股 力勁科技（00558）

上一篇文章

【中概股｜業績】寶尊電商挫6%　第三季經整純利虧轉盈

下一篇文章

【HSBC滙豐】滙豐788億港元售加拿大業務、料稅前賺57億美元　開市升2.5%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股收市】道指微升3點 納指跌0.6% 蘋果股價跌2%（不斷更新）
【美股收市】道指微升3點 納指跌0.6% 蘋果股價跌2%（不斷更新）
【內地疫情】國務院：加快80歲以上人群疫苗接種率　封控快封快解、應解盡解（不斷更新）
【內地疫情】國務院：加快80歲以上人群疫苗接種率　封控快封快解、應解盡解（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】結算前夕夜期收市升203點　美股時段好友力拓升勢（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】結算前夕夜期收市升203點　美股時段好友力拓升勢（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港3%B站績優炒升　夜期收市跌57點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港3%B站績優炒升　夜期收市跌57點（不斷更新）
【世界盃賽果】英美攜手出綫　荷蘭塞內加爾勝出　今晚必睇阿根廷背水一戰　一文看清世界盃賽果
【世界盃賽果】英美攜手出綫　荷蘭塞內加爾勝出　今晚必睇阿根廷背水一戰　一文看清世界盃賽果
【加密寒冬】香港加密交易所AAX傳倒閉　網傳合夥人捲款、副總裁：品牌已不再存在
【加密寒冬】香港加密交易所AAX傳倒閉　網傳合夥人捲款、副總裁：品牌已不再存在
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款