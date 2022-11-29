▲ 【Tesla概念股】力勁科技上半財年少賺16.3% 中期息減派33.3%至4仙（網頁截圖）

Tesla概念股力勁科技 （00558） 公布截至9月底中期業績，期內營收28.60億元，按年增3.1%；純利2.71億元，按年跌16.3%；每股賺19.7仙，派中期息4仙，按年跌33.3%。

力勁科技中國市場收入23.95億元，按年增7.5%，但海外收入4.65億元，按年跌14.6%。若按業務分部，期內壓鑄機收入約20.95億元，按年跌9.5%；注塑機收入6.60億元，按年跌16%。力勁科技上半財年毛利率為27.5%，按年下滑1.5%，原因是原材料價格處於高位，以及注塑機產能利用率不足。

內地新能源汽車發展推動壓鑄機需求

力勁科技稱，內地新能源汽車高速發展推動壓鑄機的需求，但受到環球經濟影響導致中國出口下滑，以及內地疫情反復導致消費持續疲弱，注塑機市場需求明顯端下滑、市場競爭激烈，此外，全球通脹嚴重抑制經濟復蘇，主要經濟體對工業設備的需求明顯下滑。

力勁科技表示，會持續對新廠房，新設備和研發人員加大投入力度，也正在積極擴大部署海外市場，在東南亞、歐洲、美洲建立新團隊開拓市場。

相關文章：

【Tesla概念股】力勁科技績後股價大插兩成 疑受累Tesla裁員消息 去年純利增82%

【配股潮】力勁科技折讓9%配股淨籌5.6億元 股價跌逾1%

編輯：李哲毅