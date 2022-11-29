【大行報告】摩根大通分析師Doug Anmuth睇好亞馬遜 列為明年首選股

摩根大通分析師Doug Anmuth在最近報告中表示看美國電商巨頭好亞馬遜（美：AMZN），評級為「優於大盤」(Overweight) ，並指其明年獲利能力將進一步提升。

Anmuth表示：「亞馬遜持續朝向電子商務和雲端服務的轉變，將為其整體事業帶來多元性以及持續性，進而促進長期獲利，且擁有巨大增長機會」，目標價為145美元。

【同場加映】【溫股知新】回調如期展開 短期前景未改

美國聯儲局今年鷹派加息，使科技股遭拋售，亞馬遜今年亦大跌4成。Anmuth表示，亞馬遜的物流履行能力自疫情開始增長一倍，故預計明年亞馬遜的營業利益率將由今年2.4%升至4.2%。



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記者：何珊如