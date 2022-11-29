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鄰近家人方便照應　綠表客鍾情龍門居兩房　FULL PAY 280萬入市

股樓投資 18:39 2022/11/29

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祥益地產黃慶德表示，屯門居屋龍門居15座中層A室，實用面積431平方呎，兩房兩廳。日前獲一名區內綠表客垂青購入，據悉，該買家主要鍾情屋苑鄰近家人，方便照應，而且單位內籠寬敞及廳房擁有開揚河景，因為上述單位均符合要求，新買家遂便決定「零議價」以280萬(居二市場價)FULL PAY 購入上址，單位以實用面積計算平呎價為6,497元，屬於市價成交。

原業主於1998以約69.6萬(居二市場價)購入上址，是次轉手帳面獲利約210.4萬，升值逾3倍。區內食肆林立，亦設有多條巴士及輕鐵綫前往各區，交通十分方便，生活配套應有盡有。

延伸閲讀【有相睇】黃埔花園兩房新裝修戶647萬售 累減113萬獲上車客承接【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

龍門居 屯門 祥益地產 二手市場
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