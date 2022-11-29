▲ 【業績│餐飲股】富臨集團上半財年扭虧淨賺867萬元、不派息 期內獲政府防疫基金補貼5343萬元

富臨集團 （01443） 截至9月底止6個月扭虧為盈，純利867萬元，當中獲政府防疫基金補貼增2.4倍至5343.4萬元，不派中期息。富臨中期收益減少2.9%至7.65億元，毛利率增加3.6個百分點至69.6%。

富臨上半年獲疫情相關租金寬減約460.6萬元，集團期望，放寬入境限制能進一步令本地餐飲市場復甦，並成為集團的業務增長動力之一。

「亞洲餐飲線」品牌系列收益增一成

餐館營運收益上半年減少4.4%至7.38億元，其中「富臨」品牌系列下跌14.9%至2.9億元，「亞洲餐飲線」品牌系列增加9.5%至3.32億元，「陶源」品牌系列減少11%至8389.6萬元。

集團上半年僱員成本約2.58億元，佔收益約33.8%，僱員成本增加乃主要由於聘請更多前線員工以應付集團擴張所需。

截至2022年9月30日，富臨集團在香港共經營96間餐館，分別為16間「富臨」系列品牌、7間「陶源」系列品牌、73間「亞洲餐飲線」系列餐館及7間超市，並於中國內地經營3間餐館。

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編輯：陳韻妍