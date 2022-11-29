  • 25°C
香港時間 : 20221129日 (週二) 20:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【美元定存】美元1年定存最高5.3厘 港銀年結前猛搶美金

19:40 2022/11/29

分享：

分享：

大新突推美元定存5.3厘超高息。

美國聯儲局11月的會議紀錄雖然預示或將放慢加息步伐，但美元拆息升勢仍未停，港銀美元定期存款的加息步伐亦持續。本周首兩天，暫有3間大小行調整美元定期存款，包括今天（11月29日）上商提高3個月或以上年息0.1厘，新息率罕有劃一至4.2厘。

●大新兩破頂息突圍  6個月5.2厘  1年5.3厘

大新（02356）於昨天（28日）全面上調3個月或以上年息0.2厘，當中半年期的新息率報5.2厘、1年期更達5.3厘，兩存期齊問鼎市場的破頂息。

不過，花旗卻短加長減，提高3個月年息0.1厘、至4.6厘；卻調低半年期0.1厘至3.64厘，1年期亦降低0.13厘至3.78厘。

回顧上周巳有4行出招，包括創興新推1年期享4.7厘，交銀香港一周兩連加；最吸睛的是，大新更連續3天加息。集友則連環響3炮，推3個快閃高息優惠，分別為98天的 4.4厘、168天的 4.7厘、以及288天的 4.8厘，起存金額為3萬美元，上限500萬美元，適合所有客戶斥全新資金在分行渠道開立；推廣期至明天（30日），額滿即止。

●花旗料美滙指數 未來3個月升見112.5

專家預期，加息戰將延至明年中，因花旗及高盛等大行，皆料聯儲局的加息周期至來年的第二季。美滙指數暫報106，花旗投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪今午回應本報查詢指，未來3個月內料美滙指數見112.5 ，較1個多月前的預測117.96為低；半年到1年料失守百關、報 97.66，先前的預估為 106.31 ；但維持兩年長期目標價的100.83預測。

此外，比拼4大行，龍頭發鈔行經歷連番加1年期的年息後，終於成功追落後，更反超前。滙豐（HSBC）於11月15日調升1年期0.2厘，新息率至4.2厘，險勝中銀香港（02388）；中資大行於10月26日已大幅提高0.7厘、至4.1厘，渣打香港（02888）則報4厘。

半年期方面，恒生（00011）的特選客戶有4.3厘；滙豐於11月中勁加0.3厘、至4.1厘，跑贏中銀於10月底調升0.6厘至3.9厘，渣打為3.8厘。

至於3個月期，恒生網上尊享有4.05厘，滙豐於11月中大幅提高0.4厘至3.9厘。中銀早於10月底已勁加0.8厘，新報3.7厘；渣打也於10月31日大幅上調1.1厘至2.8厘，但只供中小企客戶。

●恒生、星展7天10厘雙冠 須留意附帶條件

另方面，計及中小行，現時3個月年息以富邦的4.68厘居首；半年期以大新累升0.6厘後、至5.2厘，拋離富邦的4.8厘而稱冠。同樣，1年也以該行的5.3厘奪冠。至於7天年息呈雙冠王，恒生及星展齊報10厘，為全城最高。

星展於上周三（23日）突擊推10厘息，如以門檻50萬元的新錢計，速賺958.9元利息；倘以500萬元上限計，大戶最盡賺息9,589元，惟上述息率並未扣除港元兌美元的買賣差價。

惟追息族享冠絕全城的息率，須過3關︰（1）是擁有資產值100萬元的星展豐盛理財戶；（2）完成指定合資格投資交易，例如：認購股票掛鈎產品、又或認購或轉換基金 （只限於認購費或轉換費最低為1%的基金交易）、又或認購或沽出債券（不包括首次公開發售）；而合資格投資交易的單筆交易達50萬元至500萬元（或外幣等值）。（3）由即日起至今年底，投資交易經該行任何分行進行。

這名為「投資產品X1周限時定存推廣」，當完成推廣後，更會自動登記參加星展 e$aver 存款推廣，可再享高達 5.5厘額外活期年利率。

而恒生享10厘息較簡單，只須1萬港元的合資格兌換資金，上限200萬港元。

●1年期逾10行追趕4厘息 大新曾撤超高息

另方面，經歷第4季的搶存戰，至今已有10多間業界的1年期追趕4厘息行列。渣打的1年期巳加至4厘，中銀香港為4.1厘；滙豐及上商皆為4.2厘。招商永隆及星展同是4.4厘，工銀亞洲及信銀國際是4.6厘、大眾銀行與創興是4.7厘、交銀香港是4.75厘、建行亞洲為4.85厘、東亞（00023）為4.9厘。惟高處未算高，富邦於10月21日勁加0.8厘至5.1厘，仍不敵大新近日累升0.4厘至5.3厘。

順帶一提，大新的特惠息上落頗大，該行曾於11月15日撤1年期逾5厘的特高息；及至上周四（11月24日）又再重新上架，且一加再加至創新高的5.3厘超高息。

 

更多【高息定存】文章

【石Sir一周前瞻及異動股】友邦保險、中國神華、永利澳門

相關文章：【港元定期存款】大新搶港元跨年錢 1年定存息加至5.1厘

【人民幣定存】1年人民幣定存最高2.8厘 恒生渣打罕有鬥減存息

【紐元定存】紐元短存息最高15厘

【MPF】滙豐恒指MPF基金 減管理費0.33%

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】

特約記者：曾桂芬 

責任編輯：李勝君


 

東亞銀行（00023） 上海商業銀行 恒生銀行（00011） 渣打集團（02888） 創興銀行（01111） 大新銀行（02356） 虛擬銀行 花旗銀行 星展銀行 富邦銀行

下一篇文章

【加元定存】花旗料下周三加拿大加息半厘 加元定存短息王15厘

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定存】1年港元定存高息王5.5厘下周三截止 最後倒數10天
【港元定存】1年港元定存高息王5.5厘下周三截止 最後倒數10天
【VR遊戲】虛實世界動作同步　實現全身沉浸體驗
【VR遊戲】虛實世界動作同步　實現全身沉浸體驗
【港元定期存款】恒生渣打加存息 滙豐1年4.3厘 富融4.5厘大降門檻
【港元定期存款】恒生渣打加存息 滙豐1年4.3厘 富融4.5厘大降門檻
【人民幣定存】1年人民幣定存最高2.8厘 恒生渣打罕有鬥減存息
【人民幣定存】1年人民幣定存最高2.8厘 恒生渣打罕有鬥減存息
【港元定期存款】大新搶港元跨年錢 1年定存息加至5.1厘
【港元定期存款】大新搶港元跨年錢 1年定存息加至5.1厘
檢閱頭6枚定價最高Rolex　C朗、尼馬炫富式擁有其中3款
檢閱頭6枚定價最高Rolex　C朗、尼馬炫富式擁有其中3款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款