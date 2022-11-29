【美元定存】美元1年定存最高5.3厘 港銀年結前猛搶美金

▲ 大新突推美元定存5.3厘超高息。

美國聯儲局11月的會議紀錄雖然預示或將放慢加息步伐，但美元拆息升勢仍未停，港銀美元定期存款的加息步伐亦持續。本周首兩天，暫有3間大小行調整美元定期存款，包括今天（11月29日）上商提高3個月或以上年息0.1厘，新息率罕有劃一至4.2厘。

●大新兩破頂息突圍 6個月5.2厘 1年5.3厘

大新（02356）於昨天（28日）全面上調3個月或以上年息0.2厘，當中半年期的新息率報5.2厘、1年期更達5.3厘，兩存期齊問鼎市場的破頂息。

不過，花旗卻短加長減，提高3個月年息0.1厘、至4.6厘；卻調低半年期0.1厘至3.64厘，1年期亦降低0.13厘至3.78厘。

回顧上周巳有4行出招，包括創興新推1年期享4.7厘，交銀香港一周兩連加；最吸睛的是，大新更連續3天加息。集友則連環響3炮，推3個快閃高息優惠，分別為98天的 4.4厘、168天的 4.7厘、以及288天的 4.8厘，起存金額為3萬美元，上限500萬美元，適合所有客戶斥全新資金在分行渠道開立；推廣期至明天（30日），額滿即止。

●花旗料美滙指數 未來3個月升見112.5

專家預期，加息戰將延至明年中，因花旗及高盛等大行，皆料聯儲局的加息周期至來年的第二季。美滙指數暫報106，花旗投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪今午回應本報查詢指，未來3個月內料美滙指數見112.5 ，較1個多月前的預測117.96為低；半年到1年料失守百關、報 97.66，先前的預估為 106.31 ；但維持兩年長期目標價的100.83預測。

此外，比拼4大行，龍頭發鈔行經歷連番加1年期的年息後，終於成功追落後，更反超前。滙豐（HSBC）於11月15日調升1年期0.2厘，新息率至4.2厘，險勝中銀香港（02388）；中資大行於10月26日已大幅提高0.7厘、至4.1厘，渣打香港（02888）則報4厘。

半年期方面，恒生（00011）的特選客戶有4.3厘；滙豐於11月中勁加0.3厘、至4.1厘，跑贏中銀於10月底調升0.6厘至3.9厘，渣打為3.8厘。

至於3個月期，恒生網上尊享有4.05厘，滙豐於11月中大幅提高0.4厘至3.9厘。中銀早於10月底已勁加0.8厘，新報3.7厘；渣打也於10月31日大幅上調1.1厘至2.8厘，但只供中小企客戶。

●恒生、星展7天10厘雙冠 須留意附帶條件

另方面，計及中小行，現時3個月年息以富邦的4.68厘居首；半年期以大新累升0.6厘後、至5.2厘，拋離富邦的4.8厘而稱冠。同樣，1年也以該行的5.3厘奪冠。至於7天年息呈雙冠王，恒生及星展齊報10厘，為全城最高。

星展於上周三（23日）突擊推10厘息，如以門檻50萬元的新錢計，速賺958.9元利息；倘以500萬元上限計，大戶最盡賺息9,589元，惟上述息率並未扣除港元兌美元的買賣差價。

惟追息族享冠絕全城的息率，須過3關︰（1）是擁有資產值100萬元的星展豐盛理財戶；（2）完成指定合資格投資交易，例如：認購股票掛鈎產品、又或認購或轉換基金 （只限於認購費或轉換費最低為1%的基金交易）、又或認購或沽出債券（不包括首次公開發售）；而合資格投資交易的單筆交易達50萬元至500萬元（或外幣等值）。（3）由即日起至今年底，投資交易經該行任何分行進行。

這名為「投資產品X1周限時定存推廣」，當完成推廣後，更會自動登記參加星展 e$aver 存款推廣，可再享高達 5.5厘額外活期年利率。

而恒生享10厘息較簡單，只須1萬港元的合資格兌換資金，上限200萬港元。

●1年期逾10行追趕4厘息 大新曾撤超高息

另方面，經歷第4季的搶存戰，至今已有10多間業界的1年期追趕4厘息行列。渣打的1年期巳加至4厘，中銀香港為4.1厘；滙豐及上商皆為4.2厘。招商永隆及星展同是4.4厘，工銀亞洲及信銀國際是4.6厘、大眾銀行與創興是4.7厘、交銀香港是4.75厘、建行亞洲為4.85厘、東亞（00023）為4.9厘。惟高處未算高，富邦於10月21日勁加0.8厘至5.1厘，仍不敵大新近日累升0.4厘至5.3厘。

順帶一提，大新的特惠息上落頗大，該行曾於11月15日撤1年期逾5厘的特高息；及至上周四（11月24日）又再重新上架，且一加再加至創新高的5.3厘超高息。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：李勝君



