【iMoney 有禮】送JcoNAT原生除菌液—家庭裝（價值$295）

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疫情持續下，大家對消毒用品的需求有增無減，如何選擇安全可靠，能真正有效殺滅病菌的消毒用品仿佛都是一門學問。

今期【iMoney 有禮】為你帶來「JcoNAT原生除菌液—家庭裝」，100%香港製造，成份符合美國EPA食品級消毒劑認可。主要成份為HOCl（次氯酸），消毒性能強而安全性高，是非酒精類消毒液的一大主流。薈萃天然與科學技術，性質溫和，安全可靠，給予消費者更高性價比的選擇，同時亦致力減少生態環境污染。自2016年推出以來，廣受香港政府機關、醫療機構、酒店、幼稚園、小學及各大企業所認同。

JcoNAT原生除菌液特點：

1) 殺菌消毒：有效殺滅常見細菌、病毒、真菌及芽孢菌，最高可達99.999%，殺菌力比漂白水相比更快更有效，測試證實能15秒快速殺滅新冠病毒和細菌。

2) 食品級消毒劑： 直接使用，毋須稀釋或過水，可直接噴灑於皮膚、頭髮、衣物、食物及餐具，不傷皮膚，亦適合使用於初生嬰兒和寵物。

3) 實測消毒 半呎距離 2秒殺菌 99%：模擬真實生活中實際應用方法，消毒槍設定為 High Speed Mode，在半呎距離及接觸時間2秒，結果證實有效去除99%大腸桿菌。（實驗數據僅供參考)

4) 去除異味：有效分解甲醛VOCs及去除煙味、垃圾味、排泄物味、霉味等，適合汽車車廂內及大範圍地方使用，快捷方便。

5) 分解致敏原：有效分解及減低因花粉及塵蟎排泄物引起的致敏原。

6) 不損皮膚，安全無害：pH5.0-6.5，不含酒精、香料及防腐劑，通過日本食物分析中心JFRL的皮膚測試，證實對皮膚不會造成刺激，能安全用於不同膚質。使用後會自然分解成水，不造成二次污染，非常環保。

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截止日期﹕2022年12月7日（下午2時正）

^圖片只供參考

^如未完成所有遊戲步驟，將喪失得獎資格。

^個別得獎者將於活動截止日期後7個工作天內收到得獎通知。

^是次禮品將以順豐到付方式送出。

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