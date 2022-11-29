【內房危機】融創更新盈警　料去年業績轉蝕　核心虧損恐逾250億人幣

▲ 融創更新盈警 料去年業績轉蝕 核心虧損恐逾250億元

融創中國 （01918） 陷入債務違約後，仍未刊發2021年度全年業績。融創擬於12月初公布業績，並更新了盈警，受累減值撥備增加，預期2021年度純利及核心純利按年跌約207%及184%，意味融創業績由盈轉虧，也較原本預期去年純利及核心純利按年跌85%及50%大幅擴大。

融創於2020年純利為356.4億元（人民幣，下同），核心純利為302.6億元。以此推算，意味融創去年度虧損約381.3億元，核心虧損約為254.2億元。

融創指，數據與先前預測有差異，主因今年3月後疫情反覆爆發，房地產銷售市場快速下行，公司經營環境發生較大變化，導致（1）公司就發展中物業及持作出售的竣工物業進一步作出減值撥備、（2）對應收款項及對外擔保預期信貸虧損進一步作出撥備、（3）就文旅城建設及運營業務板塊的商譽及相關長期資產作出減值撥備等。

融創擬於12月8日公布去年度業績。公司仍繼續停牌。

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