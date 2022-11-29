  • 25°C
香港時間 : 20221129日 (週二) 20:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內房危機】融創更新盈警　料去年業績轉蝕　核心虧損恐逾250億人幣

股市 18:55 2022/11/29

分享：

分享：

融創更新盈警　料去年業績轉蝕　核心虧損恐逾250億元

融創中國 （01918） 陷入債務違約後，仍未刊發2021年度全年業績。融創擬於12月初公布業績，並更新了盈警，受累減值撥備增加，預期2021年度純利及核心純利按年跌約207%及184%，意味融創業績由盈轉虧，也較原本預期去年純利及核心純利按年跌85%及50%大幅擴大。

融創於2020年純利為356.4億元（人民幣，下同），核心純利為302.6億元。以此推算，意味融創去年度虧損約381.3億元，核心虧損約為254.2億元。

融創指，數據與先前預測有差異，主因今年3月後疫情反覆爆發，房地產銷售市場快速下行，公司經營環境發生較大變化，導致（1）公司就發展中物業及持作出售的竣工物業進一步作出減值撥備、（2）對應收款項及對外擔保預期信貸虧損進一步作出撥備、（3）就文旅城建設及運營業務板塊的商譽及相關長期資產作出減值撥備等。

融創擬於12月8日公布去年度業績。公司仍繼續停牌。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

相關文章：

【內房危機】融創境內債重組已有兩種債務展期方案、2025年起償還本金　12月初進行表決

【內房危機】融創清盤訴訟押後至明年6月審理　另據報聘中金助重組、已付一債券利息

盈警 港股 融創中國（01918）

上一篇文章

【業績│餐飲股】富臨集團上半財年扭虧淨賺867萬元、不派息　期內獲政府防疫基金補貼5343萬元

下一篇文章

【毛記葵涌】毛記葵涌中期轉蝕479萬元　收益按年跌52%　不派息
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【加密寒冬】香港加密交易所AAX傳倒閉　網傳合夥人捲款、副總裁：品牌已不再存在
【加密寒冬】香港加密交易所AAX傳倒閉　網傳合夥人捲款、副總裁：品牌已不再存在
【恒指夜期+ADR】結算前夕夜期收市升203點　美股時段好友力拓升勢（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】結算前夕夜期收市升203點　美股時段好友力拓升勢（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水走資11億　盈富基金及國指ETF共走48億（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水走資11億　盈富基金及國指ETF共走48億（不斷更新）
【內地疫情】國務院：加快80歲以上人群疫苗接種率　封控快封快解、應解盡解（不斷更新）
【內地疫情】國務院：加快80歲以上人群疫苗接種率　封控快封快解、應解盡解（不斷更新）
【世界盃賽果】葡萄牙巴西齊袋6分出綫　亞洲隊次輪失色　一文看清世界盃賽果
【世界盃賽果】葡萄牙巴西齊袋6分出綫　亞洲隊次輪失色　一文看清世界盃賽果
【美股期貨】道指期貨升50點　納指期貨升0.5%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升50點　納指期貨升0.5%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款