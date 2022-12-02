【內房危機】融創中國修改盈警指引　料2021年核心虧損逾250億人幣

▲ 【內房危機】融創更新盈警 料本年度虧損383億人幣

融創中國 （01918） 陷入債務違約後，至今未刊發2021年度全年業績。融創中國本周宣布，擬於12月初公布業績並修訂3月發出的盈警指引，預告將錄得大額虧損。融創中國周五（2日）補充，預期2021年度虧損約383億（人民幣，下同），核心淨虧損約253億元，若剔除減值影響後的核心經營利潤約為120億元。

融創中國於2020年純利為356.4億元（人民幣，下同），核心純利為302.6億元。

融創中國今年3月曾發出盈警，當時料2021年盈利按年跌85%，核心利潤按年跌50%。融創中國最新更新盈警指引後，上年度業績表現遠遠差於3月時所預告。

融創解釋，數據與先前預測有差異，主因今年3月後疫情反覆爆發，房地產銷售市場快速下行，公司經營環境發生較大變化，導致（1）公司就發展中物業及持作出售的竣工物業進一步作出減值撥備、（2）對應收款項及對外擔保預期信貸虧損進一步作出撥備、（3）就文旅城建設及運營業務板塊的商譽及相關長期資產作出減值撥備等。

融創擬於12月8日公布去年度業績。公司仍繼續停牌。

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