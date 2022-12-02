  • 18°C
香港時間 : 20221202日 (週五) 18:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內房危機】融創中國修改盈警指引　料2021年核心虧損逾250億人幣

股市 17:52 2022/12/02

分享：

分享：

【內房危機】融創更新盈警　料本年度虧損383億人幣

融創中國 （01918） 陷入債務違約後，至今未刊發2021年度全年業績。融創中國本周宣布，擬於12月初公布業績並修訂3月發出的盈警指引，預告將錄得大額虧損。融創中國周五（2日）補充，預期2021年度虧損約383億（人民幣，下同），核心淨虧損約253億元，若剔除減值影響後的核心經營利潤約為120億元。

融創中國於2020年純利為356.4億元（人民幣，下同），核心純利為302.6億元。

融創中國今年3月曾發出盈警，當時料2021年盈利按年跌85%，核心利潤按年跌50%。融創中國最新更新盈警指引後，上年度業績表現遠遠差於3月時所預告。

融創解釋，數據與先前預測有差異，主因今年3月後疫情反覆爆發，房地產銷售市場快速下行，公司經營環境發生較大變化，導致（1）公司就發展中物業及持作出售的竣工物業進一步作出減值撥備、（2）對應收款項及對外擔保預期信貸虧損進一步作出撥備、（3）就文旅城建設及運營業務板塊的商譽及相關長期資產作出減值撥備等。

融創擬於12月8日公布去年度業績。公司仍繼續停牌。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

【石Sir一周前瞻及異動股】友邦保險、中國神華、永利澳門

相關文章：

【內房危機】融創境內債重組已有兩種債務展期方案、2025年起償還本金　12月初進行表決

【內房危機】融創清盤訴訟押後至明年6月審理　另據報聘中金助重組、已付一債券利息

盈警 港股 融創中國（01918）

上一篇文章

【恒大3333】驚傳許家印跳樓自殺　恒大兩招間接否認：許家印今晚主持會議、高管群曾發50秒錄音

下一篇文章

【美團3690】美團創始人穆榮均放棄62億元「特權」股份　帶動CEO王興投票權增至43.5%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【世界盃賽果】日本再現足球小將拼勁　奇蹟反勝西班牙　德國哥斯達黎加出局　一文看清世界盃賽果
【世界盃賽果】日本再現足球小將拼勁　奇蹟反勝西班牙　德國哥斯達黎加出局　一文看清世界盃賽果
【中國開關】路透：內地將於未來數天進一步放寬防疫　允許確診者及密切接觸者居家隔離、減少大規模檢測
【中國開關】路透：內地將於未來數天進一步放寬防疫　允許確診者及密切接觸者居家隔離、減少大規模檢測
【恒指夜期+ADR】夜期收市升72點　中概股指數跌2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升72點　中概股指數跌2%（不斷更新）
【美國經濟數據】美國10月核心PCE物價指數符預期　11月ISM製造業指數低過預期
【美國經濟數據】美國10月核心PCE物價指數符預期　11月ISM製造業指數低過預期
【美股期貨】非農數據公布前　道指期貨跌78點、納指期貨跌0.4%（不斷更新）
【美股期貨】非農數據公布前　道指期貨跌78點、納指期貨跌0.4%（不斷更新）
【港股市況】ATM向好、美團升3%　網上醫療股造好、平安好醫生升15%　恒指全日反覆跌61點（不斷更新）
【港股市況】ATM向好、美團升3%　網上醫療股造好、平安好醫生升15%　恒指全日反覆跌61點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款