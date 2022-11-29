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【新股IPO】步陽國際2457今日起招股 入場費3030元

股樓投資 19:41 2022/11/29

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鋁合金汽輪製造商步陽國際（新上市編號：02457）今日（29日）起至下周三（12月7日）招股，擬全球發售2.5億股，香港公開發售佔一成，國際發售佔九成；招股價介乎每股0.5至0.6元，以每手5000股計，一手入場費3030.23元；12月15日掛牌；中泰國際為獨家保薦人。

同場加映：【溫股知新】回調如期展開 短期前景未改

該股是次上市引入了由胡忠懷控股的安德投資作為基石投資者，認購公司3,000萬元股份。步陽國際專注於售後市場，即用於汽車維修及保養的零配件市場，製造及向客戶銷售各種鋁合金汽輪。因年初內地疫情區域性爆發，其業務運營受到暫時性影響，特別是向海外市場的產品交付，今年首5個月收益近1.5億元人民幣，按年減少6.08%，期內溢利1638.2萬元人民幣，升63.18%。

    點擊圖片放大
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是次集資所得，其中約57%將用於擴大產能，包括購置新設備以供鋁合金汽輪生產所用；約36.2%將用於計劃通過使用內部資源收購的潛在地塊上建設新生產廠房、倉庫及其他輔助設施，以配合擴大的產能；約6.8%將用於設計、開發及測試新模具及樣品。

同場加映：【青姐話】波幅見好收 後患在裂口

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記者：張以正

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步陽國際（02457） IPO 港股

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