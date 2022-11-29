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【消費優惠】SPYxFAMILY推出全港獨家口罩系列 早鳥優惠可享$699/5個

理財智慧 19:19 2022/11/29

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日本動畫SPYxFAMILY 間諜家家酒近半來在香港大受歡迎WM Project 繼推出大受歡迎的咒術系列後宣布與最近爆紅動漫 SPYxFAMILY 合作，推出多個全港獨有口罩系列，即日起可於 WM Project 網上商店預售。

【政府資助】教育局公布2023至24學年 指定專業/界別課程資助計劃 資助金額由22,120元至39,140元不等【下一頁

【溫股知新】回調如期展開 短期前景未改

是次合作 WM Project 共推出2個系列共11款口罩，分別為「百變表情款」系列及「劇情版」系列，零售價均為169元。現時 WM Project 網上商店購買《SPYxFAMILY 間諜家家酒》聯乘系列，可享早鳥優惠699元 / 5個，1299元 / 10個優惠。6款劇情版口罩設計暗藏《SPYxFAMILY》情節元素，包括間諜及殺手工具、安妮亞校園帽，以及安妮亞最喜愛的花生先生，待粉絲逐一發掘。

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當中「百變表情款」系列分別將3個角色的表情融入5款口罩設計之中，包括：安妮亞的經典嘲諷笑臉、遭受打擊的震驚安妮亞，以及吃到花生的歡樂安妮亞款式，而「劇情版」系列的6款口罩，則提供手繪版佛傑家族和金版安妮亞等版本可選。

【通訊功能】唔使再「借位」send message 喇 ! WhatsApp新增增Message Yourself 功能 私人筆記從此建立 !【下一頁

【青姐話】波幅見好收 後患在裂口

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記者：鄭日棱

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