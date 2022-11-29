【消費優惠】SPYxFAMILY推出全港獨家口罩系列 早鳥優惠可享$699/5個

日本動畫SPYxFAMILY 間諜家家酒近半來在香港大受歡迎WM Project 繼推出大受歡迎的咒術系列後宣布與最近爆紅動漫 SPYxFAMILY 合作，推出多個全港獨有口罩系列，即日起可於 WM Project 網上商店預售。

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是次合作 WM Project 共推出2個系列共11款口罩，分別為「百變表情款」系列及「劇情版」系列，零售價均為169元。現時 WM Project 網上商店購買《SPYxFAMILY 間諜家家酒》聯乘系列，可享早鳥優惠699元 / 5個，1299元 / 10個優惠。6款劇情版口罩設計暗藏《SPYxFAMILY》情節元素，包括間諜及殺手工具、安妮亞校園帽，以及安妮亞最喜愛的花生先生，待粉絲逐一發掘。

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當中「百變表情款」系列分別將3個角色的表情融入5款口罩設計之中，包括：安妮亞的經典嘲諷笑臉、遭受打擊的震驚安妮亞，以及吃到花生的歡樂安妮亞款式，而「劇情版」系列的6款口罩，則提供手繪版佛傑家族和金版安妮亞等版本可選。

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記者：鄭日棱