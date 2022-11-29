【加元定存】花旗料下周三加拿大加息半厘 加元定存短息王15厘

▲ 花旗料下周三加拿大調高息率0.5厘。

本周四已踏入12月，提醒投資者快將邁向超級央行周，打頭陣是澳洲將於下周二（12月6日）議息，翌日（17日）輪到加拿大議息。花旗銀行的專家預計，加央行將壓軸加息半厘。而美元兌加元今天（11月29日）暫報1.34，中資的滙市達人建議，當加元回落至大約1.35水平已值得低吸。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪今早回應本報查詢指，旗下分析員預期，加央行今次或加息50點子，令政策利率達至4.25厘，明年第一季可能再加至4.75厘。

●花旗：澳元對中國開關 風險資產相關性 優於紐元加元

談及商品貨幣，廖嘉豪直指，中期而言最看好澳元，有兩大主因︰首先，風險資產更積極的背景下、以及美元走軟皆利好澳元。其次，中國的清零政策最終將結束，應該會支持澳元；長期來看，內地重新開放意味着澳元的表現或優於紐元，畢竟澳元對中國重新開放、以致風險資產的相關性，皆高於紐元及加元。

廖嘉豪料，3個月內澳元見0.64，未來半年及1年重上0.74，兩年的長期目標預測為 0.76。紐元同期依次為 0.6、 0.66及 0.67。加元的3個月預測料為1.4、 未來半年、1年到兩年將挑戰1.25。

●光大料加央行加息8次 加元回吐至1.35可吸納

此外，光大證券國際「外滙通」環球市場及外滙策略師黃俊能估計，12月加央行將加息0.5厘，明年1月只加0.25厘，令隔夜拆息利率升至4.5厘水平。

黃俊能又說，加央行自今年2月開始加息周期，連同12月及明年初的預測，今輪加息周期合共加息8次，累加幅度達4.25厘。且料美元兌加元在今年餘下時間的高低位料介乎1.3到 1.35，年底目標相信可重返1.3高位；當加元回吐至1.35水平，已值得吸納。

此外，港銀在加央行議息前搶閘上調加元定期存款息，舉花旗為例，昨天（11月29日）全面加定存息，當中加幅最大是半年期，提高0.12厘、至2.9厘；1年亦加至突破3厘新關、報3.05厘。

●港銀搶閘加定存息 建行亞洲7天15厘稱王

專家忠告對加元有需要者，不妨先開立1星期的短存，既可靜觀議息結果，且高息選擇多。目前7天年息以建行亞洲的15厘膺高息王，中銀香港（02388）及滙豐（HSBC）的相同短存也有11厘，信銀國際、南商及集友齊為10厘。

至於1個月期以富邦的3.38厘最高，3個月年息以恒生（00011）向特選客戶提供的4厘居首、其次為工銀亞洲的3厘、星展的2.8厘排第3。

半年期以工銀亞洲的3.2厘佔優、大眾銀行也有3.1厘、渣打香港（02888）為3厘。論及長息，招商永隆1年期享1.8厘，星展為3.2厘，工銀亞洲是3.4厘，但不敵渣打香港的3.5厘。

順帶一提， 追息族若有子女在海外留學、又或親友已移民，不時需要加元周轉，大可趁業界最近推滙款優惠，滙錢往楓葉國冀快夾妥。

●眾安夥Wise推國際滙款服務 支援14種貨幣

眾安在線（06060）牽頭的虛擬銀行、眾安（ZA Bank ），剛與國際轉帳方案的全球科技公司Wise合作，為港人提供國際滙款服務；此次合作標誌兩項「首創」︰ZA Bank 成為香港首家提供零滙率提價、或隱藏費用國際滙款服務的銀行，以及 Wise Platform 在東亞地區首家合作的新型銀行。

Wise 透過 Wise Platform 向銀行及非銀行機構提供基礎設施產品的支援，ZA Bank 可滙出港幣到14 種貨幣的銀行戶口，幣種包括澳元、美金、英鎊、加元及新加坡元等。

ZA Bank 替任行政總裁兼零售銀行聯席主管吳忠豪（Calvin）說，市面高昂的收費及缺乏透明度，是用戶在滙款過程中常見的痛點；該行為用戶打造方便快捷而毋須擔心任何滙率提價、隱藏費用及轉帳進度的體驗。 而經傳統金融機構滙款到海外，通常涉及高額收費和隱藏費用，由於收費缺乏透明度，消費者往往直至交易完成，才得悉實際的成本。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰李勝君



