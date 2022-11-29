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【日本經濟】 綜合11位分析師預估中值 外媒料明年6月日經指數重回3萬點

環球政經 18:55 2022/11/29

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據《路透》調查，綜合11位分析師的預估中值，料日本日經225指數明年6月將會回升至3 萬，為2021年9月以來首見。

主要原因為投資者或認為，屆時美國及其他地方的通脹將頂，使各地政府放鬆其貨幣政策。而較低的利率或較高的經濟增長，將能改善日本企業利潤前景。

【同場加映】【溫股知新】回調如期展開 短期前景未改

其中T&D Asset Management表示，料日經指數將在明年6月重見30500 點，其後在12月升至30700 點，然後在2024年年中達到31000 點。

同場加映：【iM定存攻略】【港元定期突現7日10厘短期優惠】

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記者：何珊如

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