【新股IPO】陽光保險6963周五上市　擬以下限5.83元定價

▲ 【新股IPO】陽光保險6963明起招股 入場費3257.5元

內地民營保險服務商陽光保險 （新上市編號：06963） 於11月30日至周一（12月5日）招股，預計12月9日掛牌，陽光保險每手（500股）入場費3257.5元。據外電引述消息指，陽光保險擬以招股價下限5.83元定價，意味集資約67億元。

陽光保險已截止招股，綜合各大券商數據顯示，孖展認購額為1453萬元，未獲足額認購。

陽光保險擬全球發行逾11.5億股H股，當中一成在港公開發售，招股價介乎5.83元至6.45元，集資最多約74.2億港元，華泰、中國國際金融、瑞銀及建銀國際為新股聯席保薦人。

陽光保險預期集資額將作強化公司資本基礎，支持公司業務增長。

陽光保險創始人張維功：放心大家拿陽光與同業比較

對於內險估值正修復，陽光保險創始人張維功對行業競爭表示，「不僅不擔心，放心讓大家拿陽光跟同業作比較。」並指相信集團較年輕，具發展空間，成立18年以來基礎至核心能力均穩健扎實。

總經理李科：看準長期壽險客、家庭客，及銀髮經濟

保險行業前景方面，陽光保險總經理李科表示，中國在保險深度及密度與已發展國家具差距，作為14億人口大國，國家及政府提供有利政策環境均為業界發展潛力。在客戶保險需求提升，內地3.8億長期壽險保單客戶或需買第二張保單，家庭客戶擴張，加上老齡化的銀髮經濟缺口均為業務帶來黃金發展機會。

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記者：宋佩恩