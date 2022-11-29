▲ 【阿里巴巴9988】阿里雲：港客戶數錄高兩位數增長 將夥Hashkey、PlatON推Web3.0開發工具

阿里巴巴 （09988） 旗下阿里雲智能港澳及菲律賓區城總經理劉彬星表示，公司與香港數碼資產金融服務集團Hashkey ，以及互聯網基礎設施協定PlatON 達成合作，為Web3.0 開發人員打造基礎設施及技術服務平台。劉彬星表示，希望貢獻基礎設施能力，支持Web3.0開發生態，創建更多平台即服務（PAAS），此外阿里雲將協作舉辦更多Web3.0技術課程。

劉彬星表示，阿里雲已進軍金融、零售、智慧城市等，今年在港繼續高速增長，客戶數目保速高兩位數增長。劉彬星強調，Web3.0屬重點發展方向，阿里雲智能香港解決方案架構主管潘家和表示，目前有客戶已經使用阿里雲基礎設施，提供全息畫面等。潘家和指出，現時Web3.0主要應用在廣告推廣，阿里雲希望拓展更多應用方法。

據阿里雲介紹，其基礎設施及技術服務平台將 Web 3.0開發人員提供全面的後端技術基礎設施，包括雲平台、多鏈基礎設施，以及包括去中心化身份 （DID）等服務，這些開箱即用的工具，可協助開發人員節省用於後端技術維護的時間，使他們能專注於元宇宙、遊戲、社交媒體等Web 3.0應用的開發。

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記者：李哲毅