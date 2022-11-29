【大行報告】固定價格珠寶毛利率擴張有驚喜 花旗上調六福集團純利預測

六福集團（00590）日前公布截至今年9月底止中期業績，花旗指其2023財年中期收入及純利增長持平，核心純利(不包括黃金貸款的公允價值收益/損失)按年跌10%，黃金銷售組合增加及金價下跌令毛利率收縮，不過公司固定價格珠寶毛利率擴張帶來驚喜。六福周二（29日）收市報18.4元，升幅4%。



【青姐話】波幅見好收 後患在裂口

該行分別上調六福的2023至2025財年純利預測6%、5%及3%，以反映較佳的毛利率預測，並將目標價由26.5元上調至27.6元，意味著2023財年預測市盈率10.5倍，符合歷史平均水平，予評級「買入」。

此外，該行指期內六福在香港及澳門收入與經營利潤率的復甦情況較預期好，料勢頭將持續至下半財年。至於內地業務的收入及經營利潤率則錄得下跌，主要受疫情影響令開店時間延遲。

【延伸閱讀】第4季部署：花旗下調恒指年底目標至20000點 建議低吸6隻港股，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

六福集團公布截至今年9月底止中期營業額55.73億元，按年跌0.3%。由於黃金對沖大幅轉虧為盈，經營溢利因而增加4.9%至8.18億元，純利6.58億元，按年升0.6%；每股基本盈利1.12元。派中期息0.55元，上年同期派0.55元。

【溫股知新】回調如期展開 短期前景未改

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982】



#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機



撰文：鄭昊彤