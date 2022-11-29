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【通訊功能】唔使再「借位」send message 喇 ! WhatsApp新增增Message Yourself 功能 私人筆記從此建立 !

理財智慧 18:43 2022/11/29

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WhatApp 終於聽到用家要求 ! 不少打工仔應該都試過將WhatApps短訊當作備忘錄功能使用，或者有時想提自己又怕唔記得，都會想send 訊息給自己，但WhatApp一直都沒有這個功能，只好一直send給一個親密WhatApp「借位」朋友。

【溫股知新】時間換空間 股票教你揀

有消息指，WhatApp將會在程式中加入 Message Yourself 自我收發短訊功能，根據外媒報導，Meta 旗下即時通訊工具 WhatsApp，將於未來數週為程式推送全新「Message Yourself」自我收發短訊功能。只要更新應用程式，使用者便可以在 WhatsApp 聯絡人列表頂端看到自己的卡片，點擊下去就可以send 訊息，從以可以藉 Message 對話框，化作個人筆記、日常事項提醒或作購物清單之用。

BoC Pay推出全新「乘車碼」　覆蓋全綫九巴及龍運巴士　乘車單程滿10元即減3元 【見下頁

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撰文 : 陳玉蓮

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