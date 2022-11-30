【英國王室】與安德魯離婚30年 莎拉首獲邀參加聖誕活動

英國安德魯王子與前妻莎拉早於1992年離婚，兩人過後仍保持友好關係。英國媒體報稱，莎拉事隔30年後再次獲邀，參與王室的聖誕活動，甚至可能與前夫一同出席當日的公開活動。

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安德魯（Prince Andrew）近年性醜聞纏身，不旦惹下官非，連代表王室履行公務的資格亦失去。然而，安德魯與莎拉（Sarah Ferguson）友誼未生變，在英女王離世後，二人更負責照顧兩隻愛犬。

英國太陽報引述消息人士指出，莎拉今年獲王室邀請，參加家族的聖誕節活動。自從30年前與安德魯離婚後，莎拉便被禁止參與王室聖誕活動。如果莎拉接受邀請，將在桑德靈厄姆宮（Sandringham House）歡度佳節，更可能與安德魯一同公開參加聖誕禮拜。

桑德靈厄姆宮人士指出，雖然安德魯被限制參加公開活動，但不能阻止他參與家族活動。而且英女王及菲臘親王在世時，莎拉一直被禁止參加王室聖誕聚會。據悉，王室工作人員正準備住所，迎接約克公爵一家。

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美國億萬富豪愛潑斯坦被揭組織未成年少女性販運網絡，2019年8月突然在監獄自殺身亡。安德魯不止被指與對方關係密切，更被美國女子羅伯茨（Virginia Roberts Giuffre）起訴，指他曾性侵當時未成年的自己。

安德魯最終與羅伯茨達成庭外和解，據傳單是和解賠償金額已高逾1,000萬美元（約7,800萬港元）。

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責任編輯：吳漢培