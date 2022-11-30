《Times》年度人物公布候選人 普京澤連斯基再鬥法

每年《時代》雜誌會在年底選出年度風雲人物，入選名單亦備受外界矚目。今年入選《時代》雜誌名單包括年內登基的新任英王查理斯，及烏克蘭總統澤連斯基在內等60人。《時代》雜誌表示，投票已正式開始，讀者現時已可投票。惟目前查理斯支持率極低，僅得2%人士表示讚成。

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《時代》雜誌（Times）周日（27日）宣布，2022年度風雲人物投票正式開始，邀請讀者投票。雜誌亦指，投出人物是今年造成影響力最大的個人或團體，與其造成的影響好壞無關。最終得票最高者會登上雜誌年度刊封面，編輯部將會在下月公布結果。

部分候選人現時支持率

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已故英女王於1952年登基，她亦成為當年的年度人物。是次入選名單一共有60人，除澤連斯基（Volodymyr Zelensky）及查理斯外，亦有多名運動員及音樂家入選。而截至目前投票結果，高達98%讀者反對查理斯成為年度風雲人物，僅得2%贊成。

澤連斯基有24%支持率，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）亦同樣入選，但僅得3%支持，和上任不久的英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）一樣。而同樣獲得3%支持的還有美國前總統特朗普（Donald Trump）。目前支持率最高的是伊朗女性抗爭者，以84%支持率遙遙領先。

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歌手方面，今年獲獎數目創歷史新高的美國天后Taylor Swift獲10%讀者支持，另一歌唱天后Beyoncé則獲7%人支持。美國非裔嘻哈天后Lizzo亦獲得5%支持，較英國男歌手Harry Styles高1個百分點。

而去年的風雲人物、世界首富馬斯克（Elon Musk）今年亦再次入選，目前支持率達5%。

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責任編輯：李俊儀