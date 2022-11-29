【更易撲飛？】城市售票網新系統周四推出　聲稱同一時段可容納購票人數增10倍至約2萬個

康文署今日（29日）宣布，城市售票網周四將啟用新系統，除了網站面貌一新，新開發的流動購票應用程式URBTIX，和新設的自助售票機也於同日投入服務，系統容量和功能全面提升。

康文署表示，新系統引入雲端技術平台，同一時段可容納的購票人數會由現時約2,000個，增加至約2萬個，並可配合服務需要提升至更高容量。

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虛擬排隊功能則能夠在繁忙時段向輪候登入的顧客顯示實時輪候資料；售票系統也可為正發售門票的受歡迎節目和其他節目分流，令購票流程更方便快捷。

署方續指，新網站和新流動應用程式設有可多層放大縮小的互動式座位表，讓顧客更清晰方便地預覽座位位置。

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各表演場地的城市售票網售票處和康文署主要博物館將設置全新自助售票機，供顧客購票取票。市民亦可經康文署和非康文署場地的城市售票網售票處、全新自助售票機、城市售票網網站、URBTIX應用程式和電話訂票熱綫購票。

另外，新系統正式推出後，票務查詢和客戶服務熱線更改為3166 1100；電話訂票熱線則改為3166 1288。

為配合新系統的最後籌備工作，城市售票網明晚8時起暫停服務。

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