▲ 【企業併購】法國外貿銀行：今年全球企業併購金額跌34%、創13年來最大跌幅 併購活動現去全球化情況

今年全球企業併購（M&A）活動涉近3萬億美元，按年跌34%，為自2009年來最大的跌幅；跨境併購活動亦按年跌38%至近9000億美元。當中，科技產業的併購活動按年下跌30%、私募股權投資按年下跌25%、大型交易按年下跌30%。

中國方面，今年涉及中國的併購活動涉427億美元，按年下跌32.9%，按季下跌26.6%。中國對外收購活動涉14億美元，按年下跌51.6%；同時外國公司收購中國企業的活動涉34億美元，按年錄19.7%跌幅。

中國併購金額減半 顯示國內市場持續低迷

法國外貿銀行亞太區投資銀行業務主管Raghu Narain表示，地緣政治風險、經濟及政治武器化、更高的波動性，以及通脹的因素改變了整個亞太地區併購的流程。他指，中國市場依然強大，但以今年對外收購併購金額按年減少一半的情況而言，反映其國內市場將持續低迷，國內併購亦更為審慎和緩慢。

他表示，以往的企業併購均是美國對中國、中國對美國，但根據交易量，印度現時對併購並不積極，集中其國內的經濟發展；東南亞國家交易平淡，同時，亞洲國內併購活動興起，出現去全球化的情況。

另一方面，由於目前市場有多種不能計算的不確性及考慮因素，私募股權投資變得以安全作為首要目標，增長為次要目標，因此不會積極進行併購活動。

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記者：張巧怡