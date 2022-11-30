【職場熱話】返新工幾日欲辭職 打工仔感上司是朋友難啟齒 網民：無利益關係才是朋友

打工不如意或者工作壓力太大，辭職就是最徹底的解決方法，不過有時候辭職也要考慮很多不同問題。最近有網民在討論區以「同上司係朋友 返左幾日想辭職 唔知點開口...」為題發帖，指返新工後因壓力太大想辭職，但上司是朋友令他感到為難，不知如何是好。

事主辭職卻不知如何開口經過：

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對於事主的疑難，網友普遍支持他直接辭職，因健康是無價，作為朋友的上司應會諒解：

無利益關係先係朋友, 而家你只係一個僱員身份辭職, 你又唔係簽咗賣身契, 一切依僱傭合約同法例黎做囉, 無話唔知點開口喎! 咁調返轉, 唔通你做嘢錯漏百出，搞到係佢壓力大、精神侊忽、無胃口、失眠, 佢會因為係介紹你入嚟做而唔炒你咩?

又未過試用期, 咪話頂唔順份工, 劈炮唔撈囉！

直接同佢講，做朋友無問題，但係公司制度有問題，係人手安排同工作流程唔順暢。相對於同業公司，要用多好多時間先處理到相同工作量，所以覺得公司無前途，希望呢個朋友可以理解，唔好咁短視，為咗少少介紹人獎金而拖住你另謀高就。

拿個藉口做下台階，說甚麼家庭有事，暫時照料，希望搞好後，回來同大家併博。說話任你講，避免尷尬

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責任編輯：李兆明