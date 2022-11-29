【業績|Bilibili】嗶哩嗶哩第三季淨營業額增11%　美股盤前升幅收窄

▲ 【科網業績】嗶哩嗶哩第三季淨營業額增11%、稍勝預期 虧損收窄至17億人幣

「ｂ站」嗶哩嗶哩 （09626） 公布第三季業績，公司第三季度淨營業額按年增11%、按季增18%至57.9億元（人民幣，下同），預估為57.2億元。嗶哩嗶哩季度淨虧損按年收窄36%至17.2億元；非公認會計準則（non-GAAP）經調整淨虧損18億元，去年同期為16億元。

嗶哩嗶哩今日港股股價大升14%，收報108.6港元。嗶哩嗶哩美股（美：BILI）盤前一度升逾10%，但公布業績後，最新收窄至8%，暫報13.56美元。

嗶哩嗶哩最新指引，第四季度淨營業額預計將達到60億至62億元。

ｂ站ＣＥＯ：提升盈利是當前首要任務

嗶哩嗶哩表示，第三季度日均活躍用戶達9030萬，按年增加25%；月均活躍用戶達到3.326億，按年增長25%；平均每月付費用戶（MPU）達到2850萬，按年增長19%。用戶日均使用時長達到96分鐘的歷史新高。

嗶哩嗶哩主席兼首席執行官陳睿稱，提升盈利是當前首要任務，將採取更多舉措來加速商業化進程，實施合理規劃和分配人力資源以及縮減銷售和營銷費用在內的成本控制措施，提高利潤率、收窄虧損。

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編輯：麥德銘