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【職場熱話】職場遇著麻煩上司 每份文件都要改一餐 打工仔：整個部門被他搞到痴綫

理財智慧 09:42 2022/11/30

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打工仔在職場最怕遇到的，其中一樣就是與上司夾不來，尤其麻煩上司更往往令人身心疲累。最近有網民在討論區以「遇上鐘意乜嘢都改一餐嘅麻煩人」為題發帖，指最近來了一名新經理，喜歡在文件上左改右改，令整個部門的同事都受不了。

事主遇上麻煩經理遭遇：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

同場加映：【青姐話】波幅見好收 後患在裂口

對於事主遇到這種上司，有網友為事主感到不值，亦有人教事主如何應付：

對付呢啲廢物, 公文往來都係交個「筆友」好, 全程都用電郵, 仲要cc俾大老闆知丫嘛! 要話俾全世界知, 呢條廢物有幾廢, 阻住個地球轉

無自信的上司擦存在感證明佢係你上司, 當然如果你有打錯字就真係要改

其實基本嘢啦，經理入院臨時過嚟，緊係有乜都拖住唔上啦。拖到經理返嚟最好，免得嘢上身

職場上, 梗會遇上呢啲衰人。 忍下啦, 又唔係長時間對住佢, 咪當今年犯太歲囉, 過咗年冇事架嘞

同場加映：【溫股知新】回調如期展開 短期前景未改

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責任編輯：李兆明

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