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【騰訊700】騰訊及蔚來合作 發展智慧出行業務

股樓投資 18:42 2022/11/29

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騰訊(00700)在微信公眾號公布，與電動車生產商蔚來汽車（09866）簽署合作協議。雙方將在智能駕駛地圖、自動駕駛雲、數字生態社區等領域展開深度合作。騰訊將圍繞標準地圖、車道級地圖與高精地圖「三圖合一」的地圖數據體系，幫助蔚來實現標准導航與高精導航無縫融合的人車共駕創新體驗。騰訊將提供雲計算能力，為自動駕駛從研發到運營所需要的大規模數據存儲、運算和模型訓練提供算力，並支持多種計算引擎，助力蔚來進一步釋放數據價值，加速自動駕駛研發落地。騰訊全日收報285.8元上升近6%，蔚來則收報84.15元上升近6%。

【恒大危機】恒大75億人幣 出售深圳商業地  詳情請看【下一頁

【青姐話】波幅見好收 後患在裂口

此外，依托騰訊豐富的數字內容生態和座艙雲服務，雙方還將合力打造端雲一體化的車載服務平台，並拓展更豐富的場景化用戶服務和蔚來社區生態。騰訊總裁劉熾平表示，希望助力蔚來在創新發展的道路上創造更多成就，共同為中國新能源汽車產業發展貢獻自己的力量。目前，圍繞智能出行，就車聯網、自動駕駛、雲、位置服務、出行服務等領域，騰訊已與100多家車企和出行科技公司達成合作。

蔚來董事長李斌表示，此次戰略合作的簽約，將促進雙方資源高效整合，在智能座艙應用、自動駕駛等核心技術領域深度合作，為用戶提供超越期待的產品體驗。

【恒指目標】 料內地明年第二季通關 瑞銀予恒指明年底目標22100點 推薦8隻首選股  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

騰訊控股（00700） 港股

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