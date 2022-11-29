沙田全輝中心再錄「3字頭」成交　時光倒流至2017年

沙田全輝中心再錄「時光倒流價」成交。中原地產杜文俊說，全輝中心B座中層06室，實用面積312平方呎，兩房間隔，放盤時開價約420萬元，終以370萬元易手，累減50萬元，實用呎價約11,859元，造價回到約2017年水平。

代理透露，新買家為上車客，見業主提供合理議價空間，所以趁機買樓自住。談到近期市況，他說，沙田河畔區11月暫錄約7宗成交，其中全輝中心佔2宗。

據了解，原業主於1985年以24.5萬元購入上址，持貨37年，現賬面獲利約345.5萬元離場，物業期內升值約14.1倍。

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