  • 26°C
香港時間 : 20221129日 (週二) 19:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美孚新邨兩房戶減價近一成求售　呎價不足9千元

股樓投資 18:39 2022/11/29

分享：

分享：

香港置業曾家輝表示，藍籌屋苑之一的美孚新邨地理位置優越，加上近期樓價持續整固，吸引不少用家「尋寶」。美孚新邨百老匯街53號極高層，實用面積約556平方呎，建築面積約740平方呎，屬2房間隔，向西南望開揚公園景。曾家輝稱，單位以550萬元放盤約1個月後獲區內客接洽，雙方經議價後減價52萬元，以約498萬元成交，實用呎價僅約8,957元，不足9千元。

據了解，買家為首置客，心儀單位享景觀開揚，故睇樓數次即拍板入市自住。資料顯示，業主於2011年1月以約350萬元購入上述單位，是次轉售帳面賺約148萬元，物業升值約42%。

延伸閲讀【有相睇】黃埔花園兩房新裝修戶647萬售 累減113萬獲上車客承接【下一頁

    點擊圖片放大
    +4
    +3

同場加映【青姐話】波幅見好收 後患在裂口

同場加映【溫股知新】回調如期展開 短期前景未改

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月【 http://imoney.hket.com/article/3399982

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 蔡子俊

二手市場 香港置業 匯璽 南昌

上一篇文章

沙田全輝中心再錄「3字頭」成交　時光倒流至2017年

下一篇文章

【大行報告】固定價格珠寶毛利率擴張有驚喜 花旗上調六福集團純利預測
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【聖誕自助餐】53折嘆港島海逸君綽酒店自助午餐 蟹腳 新鮮即開生蠔 超豐富海鮮 低至每位$364（內附優惠連結）
【聖誕自助餐】53折嘆港島海逸君綽酒店自助午餐 蟹腳 新鮮即開生蠔 超豐富海鮮 低至每位$364（內附優惠連結）
【高息股】領展傳領先 新加坡商場組合競購
【高息股】領展傳領先 新加坡商場組合競購
【帶你睇盤】將軍澳綫上蓋屋苑擁大露台　高層企理兩房叫價740萬
【帶你睇盤】將軍澳綫上蓋屋苑擁大露台　高層企理兩房叫價740萬
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
第788期《iMoney》別注版 +《我係小忌廉》夢幻摺傘 $95
第788期《iMoney》別注版 +《我係小忌廉》夢幻摺傘 $95
【著數優惠】旅發局推3萬個「賞你住」名額 明起可直接向酒店接受預訂
【著數優惠】旅發局推3萬個「賞你住」名額 明起可直接向酒店接受預訂
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款