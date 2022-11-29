美孚新邨兩房戶減價近一成求售　呎價不足9千元

香港置業曾家輝表示，藍籌屋苑之一的美孚新邨地理位置優越，加上近期樓價持續整固，吸引不少用家「尋寶」。美孚新邨百老匯街53號極高層，實用面積約556平方呎，建築面積約740平方呎，屬2房間隔，向西南望開揚公園景。曾家輝稱，單位以550萬元放盤約1個月後獲區內客接洽，雙方經議價後減價52萬元，以約498萬元成交，實用呎價僅約8,957元，不足9千元。

據了解，買家為首置客，心儀單位享景觀開揚，故睇樓數次即拍板入市自住。資料顯示，業主於2011年1月以約350萬元購入上述單位，是次轉售帳面賺約148萬元，物業升值約42%。

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