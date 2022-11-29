【供應鏈】全球海運貿易增長顯著放緩　聯合國：未來兩年將放緩至1.4%

▲ 由於經濟動盪、烏克蘭衝突和疫情影響削弱了貿易前景，明年全球航運活動的步伐將失去動力。（法新社圖片）

聯合國機構「貿易和發展會議」（UNCTAD）發言人表示，由於經濟動盪、烏克蘭衝突和疫情影響削弱了貿易前景，明年全球航運活動的步伐將失去動力。

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聯合國貿易和發展會議公佈了《2022年海運回顧》，預計今年全球海運貿易增長將放緩至1.4%，並在2023年保持該水平，比2021年增長3.2%下跌不少。

該機構預計，2023年至2027年年均增長率為2.1%，低於前3個10的平均增長率3.3%，並補充稱：「經濟下行風險嚴重影響了這一預測。」

呼籲對海運供應鏈進行投資

報告亦提到，海運和物流業的復甦之路現在正面臨烏克蘭戰爭、疫情持續蔓延、供應鏈限制、中國經濟和防疫政策、以及通脹壓力和成本的阻礙。

發言人呼籲各地政府及企業對海運供應鏈進行投資，使港口、港口腹地及船隊連接得更好，以應對未來的全球危機、氣候變化和向低碳能源。

該機構的秘書長Rebeca Grynspan亦稱：「我們需要提前準備好，以應對全球供應鏈的衝擊。」

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責任編輯：李智美