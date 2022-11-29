【加密貨幣】加密貨幣商Amber Group 30歲聯合創辦人睡夢中離世　公司估值曾達234億、總部近年撤離香港

▲ 【加密貨幣】加密貨幣公司Amber Group估值曾達234億 30歲聯合創辦人睡夢中離世、總部近月撤離香港

幣圈接二連三爆出負面消息，市值曾達30億美元（約234億港元）、總公司曾設在香港的加密貨幣交易科企Amber Group 聯合創辦人Tiantian Kullander（TT）離世，終年30歲。

Amber Group於官網發聲明交代TT死訊，他於11月23日在睡夢中離世。Amber Group聲明指，TT是受尊敬的思想領袖，被認為是行業先驅，其知識深度、合作意願、樂於助人，使許多初創企業和個人受益，「集團失去一名偉大的合作夥伴、一位真正的朋友」。

資料顯示，TT曾於高盛（美：GS）、摩根士丹利（美：MS）任職，2018年有份創辦 Amber Group，2019年登上《福布斯》雜誌30歲以下精英榜。Amber Group的市值更曾於今年初一度達到30億美元，總公司曾設在香港，近年已遷至新加坡。

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編輯：胡學能