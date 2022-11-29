  • 26°C
香港時間 : 20221129日 (週二) 19:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【加密貨幣】加密貨幣商Amber Group 30歲聯合創辦人睡夢中離世　公司估值曾達234億、總部近年撤離香港

Hot Talk 17:55 2022/11/29

分享：

分享：

【加密貨幣】加密貨幣公司Amber Group估值曾達234億　30歲聯合創辦人睡夢中離世、總部近月撤離香港

幣圈接二連三爆出負面消息，市值曾達30億美元（約234億港元）、總公司曾設在香港的加密貨幣交易科企Amber Group 聯合創辦人Tiantian Kullander（TT）離世，終年30歲。

Amber Group於官網發聲明交代TT死訊，他於11月23日在睡夢中離世。Amber Group聲明指，TT是受尊敬的思想領袖，被認為是行業先驅，其知識深度、合作意願、樂於助人，使許多初創企業和個人受益，「集團失去一名偉大的合作夥伴、一位真正的朋友」。

資料顯示，TT曾於高盛（美：GS）、摩根士丹利（美：MS）任職，2018年有份創辦 Amber Group，2019年登上《福布斯》雜誌30歲以下精英榜。Amber Group的市值更曾於今年初一度達到30億美元，總公司曾設在香港，近年已遷至新加坡。

相關文章：

【加密貨幣】加密貨幣平台BlockFi申請破產保護　「FTX死亡漩渦已蔓延至另一加密實體」

【加密寒冬】香港加密交易所AAX傳倒閉　網傳合夥人捲款、副總裁：品牌已不再存在

【FTX爆煲】巴哈馬：將FTX崩盤歸咎當地是「過度簡化」　李顯龍本周國會解釋淡馬錫撇帳

【FTX爆煲】SBF向FTX員工發信致歉：抵押品價值急跌510億美元　惟零回應挪用客戶資金

編輯：胡學能

開啟hket App，閱讀全文
虛擬貨幣 新加坡 香港
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】道指期貨升50點　納指期貨升0.5%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升50點　納指期貨升0.5%（不斷更新）
【港股市況】美團大升逾11%、平保升近13%　期結日恒指升906點高收、重上萬八關（不斷更新）
【港股市況】美團大升逾11%、平保升近13%　期結日恒指升906點高收、重上萬八關（不斷更新）
【加密寒冬】香港加密交易所AAX傳倒閉　網傳合夥人捲款、副總裁：品牌已不再存在
【加密寒冬】香港加密交易所AAX傳倒閉　網傳合夥人捲款、副總裁：品牌已不再存在
【世界盃賽果】葡萄牙巴西齊袋6分出綫　亞洲隊次輪失色　一文看清世界盃賽果
【世界盃賽果】葡萄牙巴西齊袋6分出綫　亞洲隊次輪失色　一文看清世界盃賽果
【中國清零】高盛：中國或明年次季結束清零政策、惠譽不預期全面放開　官媒重申「動態清零」方針
【中國清零】高盛：中國或明年次季結束清零政策、惠譽不預期全面放開　官媒重申「動態清零」方針
【恒指夜期+ADR】結算前夕夜期收市升203點　美股時段好友力拓升勢（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】結算前夕夜期收市升203點　美股時段好友力拓升勢（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款