  • 26°C
香港時間 : 20221129日 (週二) 18:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【加密貨幣】加密貨幣公司Amber Group估值曾達234億　30歲聯合創辦人睡夢中離世、總部近月撤離香港

Hot Talk 17:55 2022/11/29

分享：

分享：

【加密貨幣】加密貨幣公司Amber Group估值曾達234億　30歲聯合創辦人睡夢中離世、總部近月撤離香港

幣圈接二連三爆出負面消息，市值曾達30億美元（約234億港元）、總公司曾設在香港的加密貨幣交易科企Amber Group 聯合創辦人Tiantian Kullander（TT）離世，終年30歲。

Amber Group於官網發聲明交代TT死訊，他於11月23日在睡夢中離世。Amber Group聲明指，TT是受尊敬的思想領袖，被認為是行業先驅，其知識深度、合作意願、樂於助人，使許多初創企業和個人受益，「集團失去一名偉大的合作夥伴、一位真正的朋友」。

資料顯示，TT曾於高盛（美：GS）、摩根士丹利（美：MS）任職，2018年有份創辦 Amber Group，2019年登上《福布斯》雜誌30歲以下精英榜。Amber Group的市值更曾於今年初一度達到30億美元，總公司曾設在香港，近年已遷至新加坡。

相關文章：

【加密貨幣】加密貨幣平台BlockFi申請破產保護　「FTX死亡漩渦已蔓延至另一加密實體」

【加密寒冬】香港加密交易所AAX傳倒閉　網傳合夥人捲款、副總裁：品牌已不再存在

【FTX爆煲】巴哈馬：將FTX崩盤歸咎當地是「過度簡化」　李顯龍本周國會解釋淡馬錫撇帳

【FTX爆煲】SBF向FTX員工發信致歉：抵押品價值急跌510億美元　惟零回應挪用客戶資金

編輯：胡學能

開啟hket App，閱讀全文
虛擬貨幣 新加坡 香港

上一篇文章

【加密貨幣】加密貨幣平台BlockFi申請破產保護　「FTX死亡漩渦已蔓延至另一加密實體」

下一篇文章

【MIRROR】麥當勞X MIRROR再掀食「雞」熱潮　限量版包裝盒Baby MIRROR滿足鏡粉（附拍攝花絮）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】結算前夕夜期收市升203點　美股時段好友力拓升勢（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】結算前夕夜期收市升203點　美股時段好友力拓升勢（不斷更新）
【加密寒冬】香港加密交易所AAX傳倒閉　網傳合夥人捲款、副總裁：品牌已不再存在
【加密寒冬】香港加密交易所AAX傳倒閉　網傳合夥人捲款、副總裁：品牌已不再存在
【港股市況】美團大升逾11%、平保升近13%　期結日恒指升906點高收、重上萬八關（不斷更新）
【港股市況】美團大升逾11%、平保升近13%　期結日恒指升906點高收、重上萬八關（不斷更新）
【世界盃賽果】葡萄牙巴西齊袋6分出綫　亞洲隊次輪失色　一文看清世界盃賽果
【世界盃賽果】葡萄牙巴西齊袋6分出綫　亞洲隊次輪失色　一文看清世界盃賽果
【中國清零】高盛：中國或明年次季結束清零政策、惠譽不預期全面放開　官媒重申「動態清零」方針
【中國清零】高盛：中國或明年次季結束清零政策、惠譽不預期全面放開　官媒重申「動態清零」方針
【美股期貨】道指期貨升50點　納指期貨升0.5%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升50點　納指期貨升0.5%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款