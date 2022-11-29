【內房股】 中證監發聲撐房企 調整5項融資措施 內房物管股急升

繼人民銀行、銀保監出台撐房企政策後，最新有中證監宣布即日起於在股權融資方面調整優化5項措施，包括恢復涉房上市公司購重組和配套融資及恢復H股內房再融資，支持房地產市場平穩發展。一眾內房及物管股爆升，碧桂園服務（06098）大升13.7%，報19.3元，為今日（29日）表現最佳藍籌。龍湖集團（00960）升幅逾11%，報23.1元；華潤置地（01109）及中海外（00688）齊齊升逾7%，分別報35.75元及21.35元。

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至於其他民企內房中，以保利置業（00119）表現最好，升15.5%，報1.94元；寶龍地產（01238）升15.4%，報1.2元；萬科企業（02202）、時代中國（01233）、融信中國（03301）齊齊升13%以上。

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中證監決定在股權融資方面調整優化5項措施，包括恢復涉房上市公司併購重組及配套融資，恢復上市房企和涉房上市公司再融資，調整完善房地產企業境外市場上市政策，進一步發揮REITs盤活房企存量資產作用，積極發揮私募股權投資基金作用，上述措施即日起實行。中證監指，當中允許符合條件的房地產企業實施重組上市，重組對象須為房地產行業上市公司，允許房地產行業上市公司發行股份或支付現金購買涉房資產。

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記者：郭秀慧