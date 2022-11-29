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【大行看法】滙豐環球：憂小米庫存高及宏觀不確定性　下調小米目標價5%、維持「持有」

股市 18:13 2022/11/29

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【大行看法】滙豐環球：憂小米庫存高及宏觀不確定性　下調小米目標價5%、維持「持有」

滙豐環球研究發表報告，指小米 （01810） 第三季業績表現符合預期，惟基於小米庫存仍然高企，加上考慮到明年首季宏觀環境不確定性及淡季等因素，下調小米目標價5.4%至8.8元，評級維持「持有」。不過，滙豐預期，隨小米於12月1日推出Mi 13系列，第四季產品平均單價料按季增長約5%，或成為短線股價催化劑。

滙豐指，雖然小米管理層指，去庫存化會持續至明年初，預期明年第三季庫存天數會由今年次季高峰90日降至82日，但仍高於歷史平均的67日，而且小米的渠道庫存水平仍存在問題。

內地「雙11」智能手機出貨量按年下降35%至900萬部，當中小米佔31%份額，故在宏觀環境不明朗因素下，對小米2022至2024年智能手機出貨量趨向保守，出貨預測由原本的1.56億部、1.655億部及1.8億部，分別降低至1.54億部、1.51億部及1.64億部。

長遠仍然看好小米的汽車業務

小米新增的投資研發，如汽車、人形機器等可能增加營運開支的壓力，拖累明年盈利能力。滙豐指，今年首9個月，小米研發費用按年增長22%，料增長勢頭持續，明年研發開支將按年增7%至179億元。

滙豐指，小米在家電銷售方面維持強勢，第三季空調、冰箱、洗衣機等產品的相關出貨量按年激增70%至150%，預料第四季與物聯網相關產品的毛利率將升至16.5%，長遠仍然看好小米的汽車業務，因為電動車市場正在蓬勃發展。

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編輯：伍鍵文

港股 個股分析 物聯網 產品 小米 小米集團－W（01810） 智能手機 大行報告 目標價 滙豐控股（00005）

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