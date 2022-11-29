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【聯繫匯率】「聯匯之父」：投機者低估香港堅守聯匯制度決心　即使港元利率暴漲仍不會放棄

宏觀解讀 17:33 2022/11/29

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【聯繫匯率】「聯匯之父」：投機者低估香港堅守聯匯制度決心　即使港元利率暴漲仍不會放棄

有份參與建立香港聯繫匯率制度、被稱為「聯匯之父」的祈連活（John Greenwood）最新接受外電訪問時稱，投機博取聯匯脫鈎個投資者低估香港金管局堅守的決心。祈連活稱，港元與美元掛鈎繼續是香港與內地做生意的最大吸引力，香港當局絕不會放棄。

近期港元拆息（HIBOR）大升，部分短期息率甚至高於同期美元債息或拆息，港元匯價漸走強，離開7.85弱方水平。

祈連活稱，即使金融市場愈來愈有熊市跡象，香港當局會準備好容讓港元利息升至任何水平，令資金重新流入港元體系，以維持港元和美元的固定匯率區間。

香港寧願讓本地息率飆升，也不願破壞40年來的貨幣匯率穩定。

They would rather let domestic rates skyrocket than undermine 40 decades of currency stability.

近年中美關係轉差，港區國安法立法，都令金融市場出現聯匯制度是否應持續的討論，祈連活過去一直重申，聯匯制度無需改變。

著名對沖基金經理Bill Ackman 和另一投資者 Boaz Weinstein近期宣稱，正部署港元淡倉，博取港元與美元脫鈎的獲利機會。Ackman指，正當中國日漸強大、與美國關係轉差，港元和美元掛鈎不單令人驚訝，甚至令當局尷尬。

對沖基金大鱷Ackman：持大量港元空倉博脫鈎 10年前曾「調轉炒」損手、金管局批誤解，可見【下一頁】

相關文章：

【美元弱勢】景順祈連活：美元未來仍屬國際主要儲蓄貨幣　聯繫匯率無需改變

【港元走資？】「聯匯之父」祈連活：走資說法天真

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