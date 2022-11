【聯繫匯率】「聯匯之父」：投機者低估香港堅守聯匯制度決心　即使港元利率暴漲仍不會放棄

有份參與建立香港聯繫匯率制度、被稱為「聯匯之父」的祈連活(John Greenwood)最新接受外電訪問時稱,投機博取聯匯脫鈎個投資者低估香港金管局堅守的決心。祈連活稱,港元與美元掛鈎繼續是香港與內地做生意的最大吸引力,香港當局絕不會放棄。

近期港元拆息(HIBOR)大升,部分短期息率甚至高於同期美元債息或拆息,港元匯價漸走強,離開7.85弱方水平。

祈連活稱,即使金融市場愈來愈有熊市跡象,香港當局會準備好容讓港元利息升至任何水平,令資金重新流入港元體系,以維持港元和美元的固定匯率區間。

香港寧願讓本地息率飆升,也不願破壞40年來的貨幣匯率穩定。

