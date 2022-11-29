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【美股焦點】馬斯克發文指責Apple 威脅從應用程序商店下架Twitter

環球政經 18:29 2022/11/29

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Twitter新仼CEO馬斯克（Elon Musk）周一發連續發推文，指責蘋果（美：AAPL）威脅要從應用程式商店中屏蔽Twitter，並透露蘋果已停止在Twitter上投放廣告。

Apple未有證實相關消息，但其應用程式商店先前已刪除Gab、Parler等應用程式， Parler在更新其內容及審核做法後，於2021年被蘋果恢復上架。

【同場加映】【溫股知新】回調如期展開 短期前景未改

Twitter以往的內部文件並透露，蘋果為Twitter最大廣告商，於2022年第一季度支出 為4800萬美元，佔Twitter第一季總收入4% 以上。

惟研究公司Creative Strategies消費者技術主管 Ben Bajarin對此事表示，馬斯克可能過多地解讀了蘋果應用程式審查中的常規流程。

同場加映：【iM定存攻略】【港元定期突現7日10厘短期優惠】

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記者：何珊如

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