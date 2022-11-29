澳新州撤逾3.3萬張疫情罰款單 涉逾1.5億佔總數一半

澳洲在新冠疫情期間曾實施嚴格封城措施，個人違反措施或會被罰款1,000澳元（約5,265.5港元），公司更或被罰5.5萬澳元（約29萬港元）。惟多張罰款單被指含糊不清，澳洲新南威爾士州政府宣布撤回逾3.3萬張罰單。據報撤回罰單數目佔總數一半，新州政府亦指，將會退還相關罰款。

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澳洲免費法律服務中心Redfern代表3張罰單持有人提出訴訟，指政府未能清晰講述違反措施行為，相關罰單因被判斷為無效。澳洲法院今日裁定原告得直，澳洲政府代表律師承認，相關案件並未提供足夠的違法細節，違反《罰款法》（Fines Act），會撤銷罰款。

新州政府表示，將撤回警方在2020至2021年疫情大流行期間，因違反公共衛生命令而發出的逾3.3萬張罰單。數目佔開出罰單的一半，涉及金額3,000萬澳元（約1.58億港元）。

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新州稅務局發言人發表聲明表示，撤回罰單並不代表無發生違法行為，但指與罰款相關的處罰行為，如扣押駕照等措施亦將停止。發言人亦指，當局將會退還已支付的罰款。

在Redfern提及的3起案件中，其中一名罰單持有人為Rohan Pank，當時他和女友坐在悉尼公園時被罰款1,000澳元，新州政府在入稟當日已撤回罰單。另外一宗罰單持有人則是Teal Els，當局以非法參加戶外公眾聚會為由，處以罰款3,000澳元（約1.58萬港元）。

Redfern指，相信約有163人被處以類似罰款，政府卻最終取消逾3萬張罰單。中心首席律師Sam Lee指罰款或會產生嚴重影響，對經濟狀況不佳人士而言更加如此，案件令發出罰款及政府行政人員必須確保所有罰款合法。

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責任編輯：李俊儀