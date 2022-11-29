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慈父趁樓價跌入市　655萬購大埔富萊花園予兒子

股樓投資 17:44 2022/11/29

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樓價持續回落，再有父親趁機置業，助兒子上車。中原地產吳日榮說，大埔富萊花園2座中層B單位，實用面積496平方呎，兩房間隔，8月放盤時開價約745萬元，議價後以655萬元易手，累減90萬元，實用呎價約13,206元。 

吳日榮透露，新買家為同區分支家庭客，見近日樓價回落，把握機買樓予兒子。

資料顯示，原業主於2006年以約208萬元購入單位，持貨16年，現賬面獲利約447萬元離場，物業期內升值約2.1倍。

同場加映【有相睇】黃埔花園兩房新裝修戶647萬售 累減113萬獲上車客承接【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

二手市場 私人屋苑 大埔 富萊花園 樓價 中原地產

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