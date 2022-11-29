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【異動股】 阿里健康扭虧爲盈 半年賺1.6億人民幣 股價狂飆近一成

股樓投資 17:16 2022/11/29

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阿里健康（00241）公布截至今年9月底止中期業績，收入115億元（人民幣，下同），同比增長22.9%；純利1.6億元，去年同期為虧損2.3億元，實現扭虧爲盈；經調整後利潤淨額3.5億元；毛利率維持20%。績後股價一度大升逾12%，高見6.24元，收報6.1元，仍升9.7%，成交額8.3億元。

同場加映﹕【青姐話】波幅見好收 後患在裂口

期內，阿里健康自營業務收入首次突破100億元，達100.8億元，同比增長24.2%，其中處方藥業務收入增長46.2%；醫藥電商平台收入為9.99億元，按年微升0.1%；醫療健康及數字化服務收入為4.2億元，按年增加74.9%。截至9月底，綫上自營店的年度活躍消費者超過1.2億，較去年同期增加超過3,000萬人。

【領展 823】 領展溢價發可轉換債券 2027年到期集資33億 股價急挫逾5%【見下頁

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記者：郭秀慧

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個股分析 港股 異動股 純利 阿里健康（00241）

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