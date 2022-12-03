全球資金流向美元債劵 「啞鈴」策略掌握美元收益投資機會

美國聯邦儲備局一如外界預期，在上月初再加息四分之三厘，主席鮑威爾（Jay Powell）更表示短期內不會停止加息步伐。因應美國通脹數據持續高企，聯儲局自3月起累積加息達3.75厘，同時歐英央行加息速度不及美國，日本央行甚至堅持零息政策刺激經濟，吸引投資者紛紛把資金轉向美元資產市場；美匯指數升至超過20年前的高位。同時，各種不明朗因素導致美國股市受挫，美元債券成為其中最佳平衡風險的投資工具之一。

短期內，除了地緣政治風險，環球經濟仍要面對低增長和高通脹的環境，但美國經濟基礎相對穩健，加上市場提早消化了聯儲局的加息影響，通脹風險對於美國而言有限。

另一方面，美國失業率、企業違約率均處於偏低水平，而且樓市及消費表現不俗，美國經濟有條件在增長放緩後率先重拾升軌，意味中長期投資美國債市，可在較低風險下錄得可觀回報。

美元債券具升值潛力

高收益企業債券現時的基本因素穩健，槓桿水平處於較低水平，利息覆蓋率接近歷史高位。年初至今，高收益債券市場上調評級的比例是下調評級的兩倍以上。此外，美國高收益債券市場的質素有所改善，並迎來接近10年來最高的債券質素，因「墮落天使」（由投資級別降至非投資級別的信貸）令高收益債券增加，加上於未來數年到期的高收益債券有限；因此，聯博認為，高收益債券的下行空間有限。

投資級別債券方面，經歷波動的一年後，BBB級債券目前的息差更具吸引力，其中新發行債券市場（尤其是金融行業）的折讓價相當吸引。

證券化資產方面，雖然預計房價將在未來12個月內趨於平穩，但聯博預期2023年期間整體價格不會下降。目前高企的房價已顯著增加業主持有的淨資產，從而推動他們繼續支付目前的按揭，為信貸風險轉移證券帶來支持。同時，經濟重啟利好零售及住宿業，在商業按揭抵押證券方面，聯博看好承銷標準更嚴格及較佳貸款價值比的較早年期債券。

嚴控存續期有助穩定回報及風險

觀察債券市場時，除了本身要留意美國國債孳息率變化，亦要留意債券本身的存續期（Duration），即是對利率變化的敏感度。在一般情況下，債券的存續期越高，其價值在加息時的跌幅便越大，反之亦然。要避免利率變化影響債券投資的長期表現，或增加債券本金價值波幅，聯博美元收益策略旨在控制存續期於整體偏短但穩定上落的區間，跟隨美國國債孳息率上落來調整存續期長短，以賺取回報或減低虧蝕風險。

「啞鈴」債券配置策略爭取穩定回報

策略採用「啞鈴」資產配置方式，將資產平衡分配於投資級別（Investment Grade）及非投資級別或高收益債券（High Yield），靈活佈局環球市場。一般而言，投資級別債券較低風險，而高收益債券則相對能夠爭取較高收益及降低利率風險，故此，聯博美元收益策略的「啞鈴」式配置策略有助平衡風險，同時爭取具吸引力的收益。



▲ 「啞鈴」式債券投資策略平衡波動性，旨在做到回報與穩定性兼備。



截至今年9月，策略投資於美國國庫債券、美國按揭抵押證券、投資級別企業債券、高收益債券，以及新興市場國家及企業債券等，當中超過一半屬投資級別債券，反映策略利用各個行業、地區和級別的美元債券開發多元化收益來源，以助降低投資波動、提升收益，從而爭取可持續的回報。



▲ 「啞鈴」策略在大多數市場環境中錄得正回報。



聯博－美元收益策略

• 多元化收益來源

• 「啞鈴」策略恪守紀律，平衡風險與機遇

• 投資團隊、策略規模雄厚

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資料來源：聯博，截至2022年12月。

投資涉及風險。過往表現並非未來業績的保證。本文件並未經證券及期貨事務監察委員會審閱，本文件由聯博香港有限公司（AllianceBernstein Hong Kong Limited）發出。

（特約）