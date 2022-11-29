【招攬企業】生產力局：正初步洽目標龍頭企業來港　食品科技、醫藥看高一線

▲ 跨國企業有自身架構，把部分業務、投資遷至香港，並非易事。（資料圖片）

政府在施政報告中提到，今年內成立「引進重點企業辦公室」，冀吸納龍頭企業落戶香港。香港生產力促進局透露，目前正進行初步接觸、聯絡的工作，相信食品科技、生命科學等相關企業的引進潛力更大。

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香港生產力促進局主席陳祖恒認為，根據今年施政報告的重點，生產力局尤其關注再工業化、創科發展藍圖。同時，生產力局亦有份參與「引進重點企業辦公室」（辦公室）的工作，他透露目前正進行初步的討論工作，包括代為與部分企業洽談、遞交部分名單。

香港生產力促進局總裁畢堅文補充，目前仍需等待辦公室協調及分工，一同參與引進龍頭企業的還有投資推廣署 、香港貿易發展局等。

食品科技、醫藥業潛力大

陳祖恒及畢堅文指出，引進大型企業的工作中，沒有指定的產業目標，亦不限於其上中下游位置，最重要是企業及香港之間的優勢能否互相配合。陳祖恒相信，香港有不少創新科技的硬件優勢，加上本港推行再工業化的方針，引入食品科技、醫藥業、生命科學企業的潛力較大；甚至是新興農業、運動品牌亦可以把業務的重要部分設於本港。

▲ 香港生產力促進局總裁畢堅文（右）及香港生產力促進局主席陳祖恒（左）認為，食品科技、醫藥業及生命科學等高增值行業，在香港有發展潛力。（葉泳珊攝）

被問到預計引進企業過程中的最大挑戰，陳稱由於現時未知企業最普遍的疑慮。不過他相信，跨國企業有自身的環球規劃及架構，把部分業務、投資遷至香港，並非易事。政府在游說過程中，各部門必須先了解每所目標企業的不同架構，從而配合為企業提供最佳的來港方案與配套。

必須加強宣傳

畢堅文續指，現時本港有關引進海外企業的宣傳不足，港府需要提供良好配套予企業，並讓他們了解留在香港長期發展，如何提升競爭力；而非單單來港賺錢幾年。而且，商會、工業家亦是重要的一環。他解釋，他們不少持續與海外企業做生意，擁有直接聯繫。比起政府官員，港商更能接觸海外企業，了解他們的想法。

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記者：葉泳珊