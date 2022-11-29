【電子支付】AlipayHK 夥房協　屋邨、商業單位租戶12月起可用app交租

▲ 【電子支付】AlipayHK 夥房協 屋邨、商業單位租戶12月起可交租金

房協與螞蟻集團控股的AlipayHK今日公布，由2022年12月1日起，房協轄下共51個物業，包括20個出租屋邨、商業單位以及指定屋苑的居民、商戶以及業戶，均可使用 AlipayHK繳交租金或管理費，涉及合共3萬多個出租屋邨住戶、商業租戶和業戶。

AlipayHK是第一個電子錢包支援出租屋邨繳交租金。

AlipayHK：用戶可選自動付款

房協出租屋邨和商業租戶，須要預先於AlipayHK應用程式內的「繳費服務」中，選擇「租金」或「物業管理」及所屬的出租屋邨或物業，然後輸入「賬戶編號」及「物業單位號碼」等資料以進行登記及完成賬單連結，即可電子繳費，其後每月亦會收到賬單提示。

另外，AlipayHK表示，用戶亦可選擇為賬單啟動「自動付款」功能，完成設定後，便會由下一期賬單開始按時自動付款，毋須擔心忘記繳費，用戶亦可於AlipayHK電子錢包隨時查閱所有繳費紀錄。

引入最新電子支付方式後，房協合共為出租屋邨居民、商戶和業戶提供10種選擇方式繳交租金及管理費。

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編輯：麥德銘