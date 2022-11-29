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匯璽開放式低市價10%售　SSD鬆綁貨帳蝕51.5萬轉手

股樓投資 17:04 2022/11/29

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鄰近港鐵站屋苑放盤向來搶手，加上現時有不少業主願意擴大議幅，吸引準買家入市。香港置業謝啟源表示，南昌站匯璽本月至今暫錄6宗成交，較上月同期4宗增加50%。其中匯璽8座中層E室，實用面積約267平方呎，屬開放式間隔，向東南望開揚景。原業主以668萬元放盤約2個月即吸引外區客洽詢，雙方經議價後減價78萬元或減幅約11.7%，以590萬元易手，實用呎價約22,097元，低市價約10%。

據了解，新買家為首置客，心儀單位位於港鐵站上蓋，而且價錢吸引，故睇樓數次後最終拍板入市。資料顯示，業主於2019年11月以約641.5萬元購入上述單位，持貨3年剛滿SSD期沽售，帳面虧損約51.5萬元。

延伸閲讀【有相睇】黃埔花園兩房新裝修戶647萬售 累減113萬獲上車客承接【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

二手市場 香港置業 匯璽 南昌

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